¿Sabes cuáles son las multas que no tienen descuento por prontopago?

Las multas de tráfico no son plato de buen gusto para nadie. Sin embargo, hay ocasiones en las que podemos hacer que duelan menos si nos acogemos al descuento por prontopago, que nos permite pagar un 50% menos del importe total si hacemos el pago dentro de los 20 días siguientes a la recepción de la notificación de la sanción. Sin embargo, esta disposición no aplica para todas las infracciones de tráfico.

Cuidado con este típico objeto que siempre llevas colgado del retrovisor: te puedes llevar una excesiva multa g

¿Qué sanciones no tienen descuento por prontopago?

Las multas que no se pueden rebajar por la ventaja del pronto pago son aquellas que corresponden a infracciones consideradas como especialmente graves y que tienen un impacto significativo en la seguridad vial. En estos casos, no se aplica el descuento del pronto pago porque se considera que el infractor debe asumir la responsabilidad total del comportamiento negligente y peligroso que haya cometido en la vía pública. Por lo tanto, deberá abonar el costo total de la sanción.

La primera infracción que no cuenta con un descuento por prontopago es conducir con un detector o un inhibidor de radar en el coche. Con los cambios recientes en la Ley de Tráfico, ni siquiera es necesario que el dispositivo esté en marcha. La multa por la sola tenencia del aparato oscila entre 500 y 3.000 euros. Esta infracción es considerada especialmente grave debido a la posibilidad de evadir la vigilancia de la velocidad, lo cual pone en riesgo la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Otra infracción que no tiene derecho a la reducción de la cuantía es causar daños en la infraestructura viaria. Esto incluye desde la propia carretera hasta las señales de tráfico. Cualquier daño causado en esta área conlleva multas de hasta 3.000 euros. En la misma línea, realizar obras en la vía sin la autorización correspondiente y no llevarlas a cabo con la señalización adecuada también conllevan multas de hasta 3.000 euros. Realizar obras en la vía sin autorización pone en peligro la seguridad de los usuarios, mientras que no señalizar adecuadamente puede causar confusiones y accidentes.

No obedecer las normas expresadas en el Código de Circulación sobre los adelantamientos se considerará una infracción grave y la sanción que la acompaña será de 200 euros | Fuente: María José López / Europa Press María José López Europa Press

Además, no contestar a un requerimiento de notificación del conductor de la DGT también conlleva una multa de 1.500 euros y no tiene derecho al descuento. Es importante responder a estos requerimientos ya que, de lo contrario, se considera una falta de colaboración con las autoridades encargadas de la seguridad vial.