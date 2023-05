¿Cuánto pagarás por una multa de tráfico este 2023? Estas son las principales sanciones

La Dirección General de Tráfico (DGT) ingresó 444 millones de euros por sanciones a conductores en 2021, la cifra más alta de la última década, según un informe elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y publicado en agosto de 2022. Las multas de tráfico suponen la principal fuente de ingresos de la DGT, pero ¿sabes cuánto te puede costar cada infracción? Bankinter recopila el coste y los puntos que se pierden en diversos tipos de infracciones.

Empezando por superar los límites de velocidad, en la siguiente tabla puede ver cuánto te costará la multa según el límite de velocidad del tramo de la vía y la velocidad a la que circulabas.

Por ejemplo, ¿a cuánto asciende la multa por ir a 90 km por hora en tramo de 60? Mirando la tabla veríamos que la multa sería de 100 euros. Lo mismo ocurriría si vamos a 100 km por hora en un tramo de 80. En cuanto a los puntos, en el primer supuesto no se perderían puntos (primera fila), mientras que en el segundo serían 2 puntos, en el tercero 4 puntos y en el cuarto y quinto 6 puntos de carnet.

Otras infracciones comunes de tráfico

Uso del teléfono móvil: multa de 200 euros y de 3 a 6 puntos.

Consumo de alcohol y drogas: multa entre 500 y 1.000 euros, y de 4 a 6 puntos.

No llevar puesto el cinturón: multa de 200 euros y 4 puntos.

Saltarse una señala de stop: multa de 200 euros y 4 puntos.

Circulación prohibida o contraria: multa entre 200 y 500 euros y 6 puntos.

No mantener distancia de seguridad: multa de 200 euros y 4 puntos.

¿Cuánto tiempo tengo para pagar una multa al 50%?

Desde el momento en el que recibes la notificación de una multa de tráfico, tienes 20 días naturales para pagar con reducción del 50% o recurrir si no estás conforme con la sanción. La DGT advierte en su web que al interponer una alegación pierdes el derecho al descuento del 50%, por lo que si tu recurso es desestimado, deberás pagar el 100% de la sanción.

No se aplicará la reducción del 50% para las siguientes infracciones:

Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o mecanismos que interfieran en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico.

Falsear la identificación del conductor responsable de una infracción.

Realizar obras en la vía sin la autorización correspondiente, no instalar, o hacerlo incorrectamente, la señalización correspondiente. Así como la retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.

Incumplir las normas establecidas para las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.

Cumplido el plazo voluntario de 20 días, si no has pagado ni recurrido, tu multa pasará a tramitarse a través del procedimiento ordinario. Este periodo ordinario te da un plazo de 45 días después de que recibas la notificación para realizar el pago de la multa. En este caso tendrás que abonar el 100% del importe y durante este periodo no se podrán realizar alegaciones, a excepción de que hubiera algún error en la denuncia.

¿Qué pasa si no pago la multa en el periodo establecido?

Una vez finalizado el plazo de 45 días desde la notificación de la sanción, si no has pagado, la multa será remitida a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que se encargará de cobrarla con un 20% de recargo.

¿Cuánto tiempo tarda en llegar una multa?

Según RACE, las multas de la DGT suelen tardar de una a dos semanas en llegar.