Suscripción: la manera más fácil de «tener» un coche sin ataduras

La movilidad que se está imponiendo en la sociedad en los últimos años poco o nada tiene que ver con lo que hemos conocido hasta ahora. Tener un coche en propiedad empieza a ser cosa del pasado y las nuevas generaciones priorizan el uso del coche, dejando atrás el concepto de compra. Es decir, usuarios de todo, propietarios de nada. En los últimos años se está imponiendo el modelo de suscripción, una palabra que ahora asociamos a otros sectores como el entretenimiento, pero que en el caso de la movilidad ofrece las mismas ventajas. Es lo que proponen empresas como Wabi. Puedes usar un vehículo por una serie de meses, hacer todo el proceso a través de la app o la web, sin dar una entrada e incluye todos los servicios que requiere un coche, ya sea el mantenimiento, el seguro, etc y por supuesto, olvídate de abonar los impuestos que van asociados a la compra del vehículo. En la cuota mensual está todo incluido.

Suscripción vs. otros modelos

Si nos referimos a la propiedad, el primer factor que supone todo un obstáculo es la alta inversión inicial: comprar un coche requiere aportar una entrada significativa que en la mayoría de los casos debe salir de algunos ahorros o financiarla. Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de gastos que genera tener un coche en propiedad, ya sea el mantenimiento, el riesgo de tener que asumir averías cuando termina el periodo de garantía del automóvil, el seguro anual y sus posibles incrementos y, por supuesto, la depreciación que sufren los coches con un mercado de segunda mano que ya ha pasado sus mejores momentos y empieza a dar signos de debilitamiento. Otro elemento para valorar es la constante evolución que experimentan los vehículos actuales a nivel de seguridad, conectividad, tecnología y eficiencia. Un coche con más de cinco años es «antiguo» en comparación con los actuales, sobre todo, si nos referimos a seguridad y a mecánicas cien por cien eléctricas o híbridas con etiquetas medio- ambientales ECO y 0. El renting es otra de las modalidades que se contemplan en la actualidad. Por lo general, el renting fija contratos con una duración entre tres y cinco años e, incluso, ahora la mayoría de las compañías han ampliado estos plazos a seis con la opción de prorrogar. Muchas empresas de renting obligan a formalizar una entrada y su grado de flexibilidad no es tan amplio como lo es en el modelo de suscripción. Es cierto que ofrecen servicios parecidos, pero todas obligan a cumplir con los tiempos establecidos bajo amenaza de una fuerte penalización económica en caso de no poder cumplir el acuerdo. Además, cinco años, que es la media de un contrato de renting, es mucho tiempo para no poder cambiar de vehículo. En esos meses la vida y las necesidades pueden cambiar por completo. Y usar un vehículo que ya no se adapta a nuestras circunstancias y necesidades durante tanto tiempo puede perjudicar la vida personal, familiar y profesional.

Ventajas y tendencias

Entonces, frente a estos modelos de uso de un vehículo ¿cómo se está comportando el mercado? ¿Qué ventajas ofrece la suscripción? La primera y fundamental es la ausencia de riesgo frente a la inestabilidad económica. La inflación sigue aumentando a nivel mundial debido a los costes de la energía y en esta clase de circunstancias las familias son más cautelosas al realizar inversiones a largo plazo, como la compra de vehículos o propiedades. Ante esta opción, se está produciendo un cambio en el paradigma «own vs use»: la suscripción a un coche promete ser más asequible que un «rent a car» o alquiler por días y más flexible que un renting. El 84% de los españoles está apuntado al menos a un servicio de suscripción, ya sea de consumo de contenidos, de música, almacenamiento u otras apps. Además, casi el 50% de los conductores están insatisfechos con el coche que conducen y asocian sus problemas al mantenimiento, las reparaciones (61.5%) y el pago del seguro (48.75%). ¿Por qué no hacerlo también con el coche? Es aquí cuando entra en juego el modelo de suscripción, que prevé un crecimiento de 35% de CAGR entre 2023 y 2032. La comodidad, flexibilidad y seguridad son las razones principales por las cuales los usuarios eligen servicios de alquiler y suscripción en lugar de comprar.

Todo on line

Entonces ¿cómo funciona la suscripción a Wabi? Todo el proceso de suscripción se realiza de forma digital, 100% on line, como si fuera Netflix, desde la elección del coche hasta el pago, proporcionando una experiencia sin complicaciones. El proceso se hace de forma rápida, en pocos clicks y además, el plazo de entrega del coche es desde 72 horas. Y pueden llevártelo a casa y cuando finaliza el plazo, renuevas, devuelves el coche o te suscribes a un nuevo modelo.

Los usuarios pueden suscribirse a un coche durante varios meses, desde un mes hasta doce meses, sin cuota de entrada o de salida. Todo lo necesario para usar el vehículo está incluido: la cuota mensual cubre todos los costes relacionados con el vehículo, incluyendo seguro, mantenimiento y revisiones, eliminando cualquier sorpresa o gasto inesperado. Además, como parte del seguro, Wabi ofrece también servicio de asistencia en carretera en caso de siniestros. ¿Y qué ocurre si en esos meses cambian las necesidades o las circunstancias? ¿Qué ocurre si opto por un coche urbano y de repente necesito un vehículo compacto más potente y eficiente para viajar? Los usuarios de Wabi pueden cambiar de vehículo según sus necesidades y preferencias, realizando una nueva suscripción de manera fácil y rápida a través de la app o la web. A través de estos canales puede consultar su catálogo con una amplia gama de vehículos de diferentes marcas nuevos o usados hasta cuatro años de antigüedad. La cuota fija mensual incluye seguro a todo riesgo (con o sin franquicia dependiendo del coche), asistencia en carretera y mantenimiento. La estrategia de Wabi es seguir apostando por la industria de la distribución de automóviles en España, invirtiendo en proyectos que aporten valor y contribuyan a la transformación digital. A través de una red de alianzas con los concesionarios, busca impulsar este nuevo negocio digital para cubrir la demanda de aquellos usuarios interesados en disponer de un coche de uso privado por meses, sin necesidad de adquirirlo. El servicio de suscripción a un coche por meses de Wabi ya opera en un total de 30 provincias españolas, entre las que se encuentran Madrid, Barcelona, Valencia, Guipúzcoa, Sevilla e Islas Baleares, a través de la app para iOS y Android, y en la web https://www.wabicar.com. La suscripción permite que las carreteras y las ciudades se llenen de vehículos modernos con mayor grado de seguridad y sostenibilidad, ya que casi todos disfrutan de las etiquetas medioambientales ECO y 0. La nueva movilidad sostenible ha venido para quedarse y modelos como la suscripción están contribuyendo al cambio.