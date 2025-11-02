Teichman (Audi): “El mercado español debe volver a un volumen de ventas como antes de la pandemia”

El mercado español de automóviles cerrará el presente año con un volumen de 1,1 millones de matriculaciones, según la estimación del director general de Audi en España, Alberto Teichman. Aunque esta cifra supondrá un incremento del 12%, en opinión del directivo no es suficiente ya que nuestro país deberá colocarse lo más rápidamente posible en, al menos, los mismos niveles que se registraron en el año 2019, antes de la pandemia, donde se alcanzaron los 1,3 millones de unidades.

Para Teichman, tener este volumen de ventas es importante ya que se necesita un mercado español fuerte para favorecer así las decisiones de adjudicación de nuevos modelos a las fábricas españolas. El directivo de Audi comentó asimismo el comportamiento de las ventas de la marca durante este año, que han registrado un incremento de la cartera de pedidos de un 20%, con importantes crecimientos en las motorizaciones totalmente eléctricas (BEV) de más del 150% y de los híbridos enchufables (PHEV) que crecieron más del 135%.

Alberto Teichman asistió a la presentación a la prensa de la tercera generación del modelo Q3. Esta actualización llega dentro de un programa de renovación de la oferta de la marca de los cuatro aros que, como explicó el director general de la compañía en España, “vivimos la mayor ofensiva de producto y tecnología de Audi con el lanzamiento de 20 modelos en dos años y de todas las tecnologías”. Recientemente, la marca desveló el espectacular prototipo Concept C, que nos muestra cómo serán en el futuro los Audi, tanto en su diseño como en la tecnología eléctrica. Esta marca alemana fue pionera en la hibridación ya que sacó su primer hibrido en 1996, cómo tecnología puente entre la movilidad de combustión y la eléctrica.

Finalmente, refiriéndose a la alta competición, "que siempre ha estado en el AND de la marca”, se mostró optimista con la entrada de Audi en la Fórmula 1 el año próximo con los pilotos Nicolas Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, y se felicitó por los triunfos de Marc Márquez y su hermano Alex en MotoGP con Ducati, marca que forma parte del grupo Audi.