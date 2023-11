Una trail a medida

Creada y diseñada en Barcelona, Macbor y su XR1 acerca, a un amplio segmento de usuarios, a la especialidad del Trail: motos que permiten combinar las rutas sobre asfalto con itinerarios off-road. Una moto ideal por su peso y agilidad para iniciarse. Se trata de una 125 c.c., que puede parecer poco, pero suficiente tanto en asfalto como para moverse con soltura por pistas y caminos.

Montana XR1 Macbor

Este motor mono cilíndrico refrigerado por agua, con sus 124,5 c.c. ofrece 12,6 caballos de potencia que se gestionan mediante un cambio de seis velocidades. La frenada prescinde de ABS y opta por el sistema CBS de frenada integral (al frenar con el freno trasero, actúa también, ligeramente, el freno delantero) los discos, tanto el delantero como el trasero son de generosas dimensiones. Pero la nueva Montana XR1 no solo destaca por su precio (3.799 euros), también por su cuidada estética Trail, equipamiento, calidad, iluminación (Led), posición de conducción, asiento, altura al suelo, por su manillar tipo “enduro” y, claro, su peso (de tan solo 160 kg.) En marcha es una moto agradable, divertida, manejable y, pese a su poca cilindrada, sorprende su respuesta, su agilidad dinámica y su poder de recuperación; un conjunto de sensación que aporta mucha confianza tanto en asfalto como fuera de él. Podríamos calificarla como una moto para iniciarse en la práctica del Trail, sea cual sea el nivel de quien la conduce, y con la que podemos atrevernos a casi todo, no sólo en carretera o ciudad, también en cualquier tipo de pista. Por su vocación Trail, en Macbor no han dejado ningún cabo suelto. Los bajos del motor están protegidos, así como también los laterales del radiador. Buscando un mejor compromiso mixto entre “On” y “Off”, las ruedas delantera y trasera, ambas de radios, son de 17” pulgadas. Dinámicamente, gracias al buen par de su motor tanto en bajos como en medios, rinde y responde a cualquier necesidad, lo que permite jugar con ella. En suma, una buena opción la que ofrece la firma Macbor para disponer de una auténtica Trail que no defraudará en ningún aspecto.