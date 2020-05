Murcia pide que los fondos para las autonomías se repartan de forma “objetiva, transparente y equitativa”

La Región de Murcia no quiere más sorpresas con las inversiones que anuncia el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Después del anuncio hecho esta misma tarde de que llegarán 16.000 millones de euros a las autonomías, las reacciones no se han hecho esperar y el Ejecutivo regional ha exigido que el anuncio “sin concretar ni detallar” del presidente Sánchez respecto a un fondo extraordinario no reembolsable, para hacer frente al gasto originado por la lucha contra el coronavirus, “sea realmente un fondo adicional, y no uno ya previsto como viene diciendo Sánchez desde hace semanas, cuando anunció 14.000 millones que no eran más que los fondos ya señalados antes de la crisis sanitaria.

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, pidió en este sentido que en el caso de que realmente se trate de un fondo adicional no reembolsable, el reparto entre las comunidades se realice con criterios “claros, objetivos, transparentes y equitativos”, y sin favoritismo ni oscurantismo para beneficiar a aquellos territorios que puedan ser más afines políticamente o de las que dependa el acuerdo de gobierno de Sánchez.

Celdrán advirtió también de que la Región “no va a aceptar un nuevo maltrato como el que se lleva produciendo durante más de 10 años con el sistema de financiación autonómica, que incluso el Ministerio sabe que es injusto e insuficiente y que nos ha generado una deuda de casi 8.000 millones de euros”.

Así, recordó que la Región representa el 3,18 por ciento de la población de España y subrayó que el reparto de estos fondos “debe empezar a compensar la situación de inequidad, insuficiencia e injusticia con la que llevamos castigados más de una década”.

Por último, el titular de Hacienda exigió también que el anuncio hecho hoy por el presidente Sánchez “no sea un nuevo engaño donde se vendan como extraordinarios unos fondos ya previstos”.

El consejero ha insistido en que desde el primer día de esta crisis se pidió al Gobierno central la creación de un fondo realmente extraordinario, adicional y no reembolsable para las comunidades autónomas. "Hasta ahora no nos hemos encontrado nada más que con anuncios ‘fake’. La única realidad es que, a día de hoy, el Gobierno central nos ha quitado 31 millones de euros para políticas activas de empleo y únicamente ha aportado 16 millones de euros para la lucha contra el coronavirus”.