Casado y García Egea estarán presentes en la votación de la moción de censura de Murcia

El presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general, Teodoro García Egea, asistirán este jueves a la Asamblea de la Región de Murcia justo antes de que se produzca la votación de la moción de censura, cuyo resultado se prevé fracasado. Ambos líderes consolidan así el pacto que se ha cerrado en las últimas horas en el que se ha conseguido el apoyo de los tres diputados expulsados de Vox para que voten en contra de la moción de Ciudadanos y PSOE.

Según han confirmado fuentes populares a LA RAZÓN, todavía no se encuentran en la ciudad portuaria, y se espera que estén presentes durante el momento de la votación, que, si todo va en hora, se producirá sobre las 13:45 horas, según ha fijado la Presidencia de la Cámara parlamentaria.

Juan José Liarte, portavoz de los tres autodenominados “libres” de Vox tomó ayer las palabras de Teodoro García Egea de formar una alianza de “centroderecha” que podría comenzar a forjarse en la Región de Murcia.

La llegada de Casado al parlamento murciano ha sonado durante toda la mañana en los pasillos de la Asamblea, y ha sido pasado el mediodía cuando se ha confirmado que llegará a la Región justo en el momento en el que se produzca la votación.

Pero los votos de los tres expulsados de Vox no serán a cambio de nada, tal y como dejó claro Liarte durante la primera de sus intervenciones en la Asamblea Regional. “Las promesas, en este momento, no tienen ningún valor”, por lo que pidió “actos”. Entre ellos, y aunque dijo que no se trata de una condición indispensable, el portavoz de Vox no descartó entrar a formar parte del nuevo gobierno de unificación.

“Lo que nosotros hemos estado hablando es de proyectos y de garantías, como la de la libertad de los padres y de las familias para tener la última palabra sobre la educación de sus hijos”. Así, entre estas cuestiones se encuentra el «pin parental». Un compromiso por parte del PP ha sido determinante para que los tres ex diputados de la formación de Santiago Abascal hayan decidido darle su apoyo y votar en contra de la moción de censura impulsada por las direcciones nacionales del PSOE y Cs.