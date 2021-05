Archena “se vuelca” con la proclama municipal a favor del Tajo-Segura

“No reivindicamos nada que no nos pertenezca. Pedimos agua, que es de todos, y por lo tanto, pedimos vida”. Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández, en la lectura del manifiesto a favor del trasvase Tajo-Segura. Bajo el nombre “Archena: el trasvase no se toca”, la primera edil ha exigido el cumplimiento de las reglas de explotación de la infraestructura y ha cargado en contra de su modificación por parte del Ministerio.

Ante más de medio centenar de representantes de todas las instituciones de la Región, Fernández ha pedido que se respete y cumpla la ley que establece las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, que fueron aprobadas en octubre de 2013.

De la misma manera, ha exigido que se respeten los envíos previstos de la cantidad dictaminada por los técnicos de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y ha reivindicado el mantenimiento del trasvase como “infraestructura solidaria y vertebradora entre españoles”.

Finalmente, ha reclamado el mantenimiento de la tarifa acordada de 0,30 euros por metro cúbico (m3) para el agua desalada y no el pago actual que en algunas ocasiones está actualmente por encima de los 0,60 euros/m3.

Unión y prosperidad

La alcaldesa, en su intervención, ha asegurado ante los asistentes presentes que “el agua para nosotros no se trata de rivalidades, se trata de solidaridad; porque el agua no se trata de enfrentamientos, se trata de unión y prosperidad para todos; porque el agua no se trata de perjudicar a nadie, se trata de avanzar todos juntos como ciudad, como Región y como país”.

Finalmente, recordó que desde el Ayuntamiento de Archena “no reivindicamos nada que no nos pertenezca, pedimos agua, que es de todos, y por tanto pedimos vida”.

Tras la lectura del manifiesto, todos los convocados que también se encontraban presentes en la plaza de España, firmaron el mismo manifiesto en apoyo y defensa del trasvase.

Entre las personalidades presentes en el acto se encontraba el presidente del sindicato de regantes del trasvase (Scrats), Lucas Jiménez; el consejero de Agua y Agricultura, Antonio Luengo; el presidente de la patronal CROEM, José María Albarracín; el presidente de ASAJA, Alfonso Gálvez; de Agrupal, José García; de la Cámara de Comercio, Miguel López; de Regantes del Segura, Isidoro Ruiz; de Regantes de Archena, Pedro Garrido; de COAG-Campo de Cartagena, Vicente Carrión; director del Balneario, David Rull; el secretario de la Universidad de Murcia, y representantes de la gran mayoría de asociaciones y colectivos locales, entre otros.