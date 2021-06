López Miras: “La Región de Murcia está preparada para acoger de nuevo a los turistas”

“La Región de Murcia está preparada para acoger de nuevo a los turistas, aunque toca seguir siendo prudentes”. Así lo anunció hoy el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, quien ha apuntado a la necesidad de ir recuperando “poco a poco la normalidad”. El avance de la vacunación en la Región y los buenos datos epidemiológicos que presenta la Comunidad sientan las bases para que se empiece a abrir la puerta al turismo y se afronte un verano con buenas perspectivas.

El presidente lo ha dicho así tras el Consejo de Gobierno celebrado en Cartagena, donde ha recordado que este ha sido “un año complicado”, en el que la pandemia ha sido una constante diaria. “Cada vez está más cerca del final de esta guerra contra el virus”.

Una guerra que se ha cobrado más de 1.600 vidas en la Región y que ha obligado a la ciudadanía a hacer “enormes sacrificios” tanto personales como económicos, por lo que el hecho de vislumbrar un verano con las medidas flexibilizadas puede suponer una bocanada de aire para muchos sectores productivos.

No obstante, el dirigente autonómico ha cargado contra la decisión del Gobierno central que, “además de llevar un año desaparecido, aparece ahora para imponer una medidas sin consenso, que suponen un paso atrás para la hostelería y para la celebración de eventos con respecto a lo ya aprobado por el Comité Covid de la Región, a instancias de los expertos sanitarios”.

Así lo ha dicho en referencia a la reunión de este miércoles del Comité Interterritorial de Salud, en el que se estableció, entre otras medidas, el cierre de los establecimientos de hostelería, restauración y terrazas, así como en los bares y restaurantes de playa y prohibir fumar en espacios al aire libre siempre y cuando no se mantengan los dos metros de distancia, y no poder estar abiertos más allá de las 2 de la mañana.

"Creemos que la evolución está siendo positiva, siempre desde la prudencia, y por eso no entendemos la actitud ayer del Gobierno central intentando imponer unos criterios que no atienden a la situación epidemiológica y que no son flexibles.

A su juicio, si continúa este ritmo de vacunación y bajan los contagios y las hospitalizaciones, “podremos ir implementando nuevas flexibilizaciones. Y el documento impuesto por el Ministerio no contempla la posibilidad relajar las restricciones conforme vaya mejorando la situación epidemiológica”.