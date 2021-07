López Miras carga contra los “privilegios” de los presidentes que no acudirán el viernes a la Conferencia con Sánchez

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha explicado que en la Conferencia de este viernes habrá una “foto con los presidentes autonómicos”, pero “no con todos, porque hay algunos que tienen privilegios y cuentan con una mesa bilateral con el presidente del Gobierno”.

En una entrevista concedida al programa ‘Ana Rosa’ de Tele 5, ha criticado que lo que les han pasado como orden del día de la Conferencia de Presidentes “es, más bien, un turno de palabra protocolario en el que, en primer lugar interviene el presidente del Gobierno y luego cada presidente de comunidad tiene cinco minutos”.

“Vamos a hacer cientos de kilómetros para, en cinco minutos, hablar de la situación epidemiológica de cada comunidad; de la necesidad de vacunas que tenemos para poder acelerar la vacunación de los más jóvenes; para que nos dé un mínimo de información sobre los criterios de reparto de los fondos europeos Next Generation; y sobre el plan de lucha contra la despoblación en el mundo rural, entre otras tantas cuestiones”, ha lamentado.

Finalmente, ha señalado que cierra la intervención Pedro Sánchez. Por tanto, ha lamentado que los presidentes autonómicos tienen que hacer “cientos de kilómetros” y disponen de “cinco minutos” para hablar de todo esto.

López Miras ha avanzado que acude a esta reunión “con el mejor de los ánimos” pero con “las peores sensaciones” porque, una vez más, “no es una Conferencia de Presidentes”.

“Desde el pasado mes de octubre, cuando tuvimos el último encuentro de presidentes, ha habido tiempo de sobra para preparar una Conferencia de Presidentes conforme al reglamento”, según López Miras, quien ha lamentado que “no ha habido ningún tipo de reunión previa entre el Ministerio correspondiente y las consejerías de cada comunidad autónoma”.

“No sabemos qué documentación se nos va a aportar; cuáles son los acuerdos que queremos alcanzar; de qué temas se va a hablar y sobre qué posiciones vamos a debatir; ni tan siquiera se nos ha convocado en tiempo y forma porque no se nos ha citado con 20 días de antelación como marca el reglamento”, ha reprochado.

Al ser preguntado por las ausencias en la reunión, López Miras ha considerado que reunirse todos “siempre es positivo, bien sea en una Conferencia de Presidentes”, aunque ha insistido en que “esto no lo es”, o con “cualquier otro tipo de encuentro”.

“Yo podré no estar de acuerdo en cómo se ha convocado; podré no estar de acuerdo en las formas del Gobierno, de los ministros y del presidente; pero nunca voy a dejar de asistir a una reunión a la que me convoque el presidente del Gobierno de España, porque creo que es mi responsabilidad como representante del millón y medio de españoles que viven en la Región de Murcia”, ha señalado.

“Eso sí”, ha avanzado que exigirá, denunciará y demandará “que las cosas sean como corresponden, que se hagan de forma justa e igualitaria”. En su opinión, “no tiene ningún sentido que no vaya a acudir el presidente de la Generalitat de Cataluña”. Ha recordado que el pasado mes de julio, en la Rioja, el presidente del País Vasco anunció que asistía en las últimas horas, “y a los españoles nos costó 2.000 millones de euros, que fue la contraprestación que pagó el Gobierno de Sánchez al Ejecutivo vasco para que se sentase con todos nosotros”.

“O el Gobierno de España y el señor Sánchez ejerce su responsabilidad de tratar a todos los españoles por igual o, al final, esta Conferencia de Presidentes carecerán de sentido”, ha criticado.

Financiación autonómica

En materia de financiación autonómica, López Miras ha avanzado que va a transmitir a Pedro Sánchez algo que, a su juicio, “va a entender todo el mundo: que todos los españoles deben recibir el mismo presupuesto del Estado para pagar sus servicios públicos -su Educación, la Sanidad y la cobertura de políticas sociales-”.

A su juicio, “no puede haber españoles de primera y españoles de segunda”. En concreto, ha reprochado que “no puede haber españoles que estén recibiendo para pagar su Educación y su Sanidad mucho más que los murcianos”. Asimismo, cree que no puede haber “más de 20 puntos de diferencia” entre las comunidades que más reciben del Estado y las que menos reciben, que son “Murcia y la Comunidad Valenciana”.

“Creo que, en un Estado de Derecho, en una democracia, en un Estado en la que su Constitución establece que todos los españoles son iguales, debemos garantizar también que tengan la misma financiación de sus servicios; y esto en España no está pasando”, según el presidente del Gobierno murciano. “Al final, a la cola siempre estamos los mismos”, según López Miras, quien afirma que él no puede “permitir” que la Región de Murcia “siempre esté en el último lugar”.

Campaña de vacunación

Ha reconocido que a la Región de Murcia, al igual que otras comunidades, también le faltan vacunas. De hecho, ha señalado que su Gobierno necesita abrir ya la franja de vacunación de 12 a 20 años, en la que “actualmente está creciendo de forma exponencial los contagios”.

Sin embargo, lamenta que la Comunidad de Murcia no tiene vacunas suficientes porque tiene que guardar un estocaje mínimo para la segunda dosis de la vacuna. “Esto se produce porque no tenemos previsión, que es algo de lo que más nos preocupa”, según López Miras.

“Si supiéramos cuál es la previsión de vacunas que el Gobierno va a mandar cada semana durante el próximo mes, por ejemplo, podríamos hacer una planificación; pero como no sabemos cuáles son las vacunas que nos van a llegar durante cada semana el próximo mes, tenemos que guardar ese estocaje para no quedarnos sin las vacunas suficientes para suministrar las segundas dosis a las personas a las que les corresponda”, ha remarcado.

Brotes de residencias de ancianos

Al ser preguntado por los brotes en residencias de ancianos, López Miras cree que hay un argumento que “no es válido” y es que “están aumentando mucho los contagios pero que no pasa nada porque es en gente joven”.

“Sí pasa, y mucho, para aquellos que usan la economía, porque ya hemos visto cómo el elevado nivel de contagios hace que países que son nuestro principal mercado turístico nos pongan en la lista negra y nos tachan para que sus ciudadanos no puedan visitar España este verano”, ha remarcado.

Ha señalado que, “afortunadamente”, la Región de Murcia es la segunda comunidad con menos incidencia por coronavirus, pero también tiene un nivel “alto”. Así, destaca que, cuando hay niveles tan altos, “se contagia todo el mundo y vuelven a reinfectarse las personas”. “Y el pequeño porcentaje de personas mayores que no se han vacunado se exponen a ese riesgo frente al virus”, ha destacado.

Si bien la vacuna es “la solución”, cree que es “esencial” seguir manteniendo las medidas de seguridad hasta que no deje de haber transmisión comunitaria.

Polémica entre PP y Vox

Al ser preguntado por la polémica del PP con Vox en Ceuta, el también presidente de los ‘populares’ en la Región de Murcia ha considerado que, más allá de las circunstancias específicas de cualquier territorio, cree que el Partido Popular a nivel nacional, el pasado domingo, dejó bien claro que no está de acuerdo con las declaraciones de personas ‘non gratas’.

“No estamos de acuerdo con que, en una democracia, un representante de un partido constitucionalista sea declarado persona ‘non grata’ en ningún sitio”, según López Miras, quien cree que “lo que importa a los españoles y en lo que debemos centrar nuestros esfuerzos es en evidenciar las carencias del Gobierno de España: lo que está haciendo con la subida d ela luz, los despropósitos que está haciendo indultando a los delincuentes separatistas catalanes, cómo quiere cercenar la libertad de Educación o cómo quiere freír a impuestos a los españoles”.