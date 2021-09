El Gobierno murciano inicia las obras para minimizar el daño de las lluvias torrenciales en el Mar Menor

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunció hoy el inicio de las obras de construcción de los colectores de pluviales Norte y Sur de San Javier, y destacó que esta iniciativa “va a reducir y minimizar el impacto de las lluvias torrenciales tanto en la zona urbana del municipio como en el Mar Menor”. Este proyecto de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses.

López Miras visitó hoy las obras acompañado por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y destacó que se trata de trabajos “muy importantes y muy necesarios. Vamos a completar una red de colectores subterráneos que nos van a permitir solucionar los problemas de inundaciones y encharcamientos en toda la zona urbana del municipio, y evitar así que esos primeros arrastres lleguen al Mar Menor y puedan dañar el ecosistema”.

Además, informó de que a la red de colectores “se sumará un embalse de laminación que recogerá las primeras aguas de escorrentía para su depuración y posterior utilización en regadío”, y recordó que “estas obras están contempladas dentro del Proyecto Vertido Cero, en lo que corresponde a la Comunidad. Nosotros sí las estamos ejecutando”.

El jefe del Ejecutivo regional también dio a conocer que la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la Comunidad, reunida esta misma mañana, ha aprobado la creación de 31 plazas estructurales en la Consejería de Agua, “tanto para la protección y regeneración del Mar Menor como para hacer frente a las nuevas necesidades derivadas de las competencias y trabajos que el Ejecutivo regional quiere asumir, ante la inacción del Gobierno central”.

En concreto, la plantilla para la protección y regeneración del Mar Menor se refuerza con nueve técnicos superiores jurídicos, un técnico superior económico, cuatro ingenieros superiores agrónomos, siete ingenieros técnicos agrícolas, cuatro biólogos, dos agentes medioambientales, tres técnicos ambientales y un ingeniero de caminos.

“Estamos actuando, poniendo en marcha medidas y llevando la iniciativa en la recuperación del Mar Menor”, señaló López Miras, quien manifestó su deseo de que “el Gobierno central no eluda ningún tipo de responsabilidad. Tres semanas después de la visita de la ministra Ribera, no han puesto en marcha ninguna actuación ni han tomado ninguna decisión, y no hay tiempo que perder. Nos estamos jugando mucho”.

“Nuestra voluntad de colaboración y de coordinación con el Gobierno central es evidente”, afirmó López Miras, “pero si tres semanas después no han movido un dedo, lo que les pedimos es que permitan al Gobierno regional hacerlo. Estamos dispuestos a asumir actuaciones de su competencia y a pagarlas”, concluyó.