La Asamblea de Murcia retirará del Congreso la reforma del Estatuto de Autonomía

La Asamblea Regional de la Región de Murcia ha decidido retirar el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso con los 24 votos a favor del PP y los expulsados de Ciudadanos y Vox. Por contra, los diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos han decidido ausentarse de la votación como protesta.

Diego Conesa, portavoz del Grupo Socialista, acompañado por sus compañeros de filas, y Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, de Ciudadanos, se han negado a entrar a la sesión extraordinaria, si bien la portavoz de Podemos, María Marín, sí que ha tomado la palabra en el Pleno para defender su enmienda a la totalidad, pero no ha votado.

El portavoz del PSOE en la Asamblea Regional de Murcia Diego Conesa (3d), acompañado por los diputados de su grupo FOTO: Marcial Guillén EFE

Durante su intervención, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha destacado que se ha evitado “que las decisiones que afecten a la Región de Murcia las tomen Bildu o ERC”, tras la aprobación en la Asamblea Regional de la retirada del Estatuto de Autonomía.

Segado ha informado que “PSOE, CS y Podemos han vuelto a ser desleales y han faltado al respeto al millón y medios de los ciudadanos de la Región de Murcia” y que “la izquierda de la Región ha vuelto a poner por delante de los intereses generales sus intereses partidistas, sin ningún pudor”.

Con respecto a la ausencia de los grupos parlamentarios, Segado ha denunciado que los representantes políticos deben de estar siempre presentes para defender sus ideas y la de sus votantes y ha dicho que “espero que estos diputados, que tenían la obligación de estar aquí, tengan la decencia de devolver la parte del sueldo que hoy no se están ganando”.

Aun así, ha destacado el portavoz, “en las últimas semanas, el PSRM no ha participado en determinadas votaciones, como en las iniciativas que llegaban del Grupo Parlamentario Vox y Ciudadanos”.

Tras la negativa de Diego Conesa a participar en el pleno, Segado ha manifestado que “hoy hemos asistido al mayor ridículo de Conesa” y ha cuestionado el “pésimo trabajo” que está presentando en sus últimos días como portavoz del PSRM. Asimismo, el ‘popular’ ha explicado que los diputados ausentes “han querido ejecutar sus vendettas personales, nada menos que jugando, manipulando y faltando a sus compromisos, utilizando el Estatuto de Autonomía” y que “el señor Conesa y la señora Martínez Vidal no han asumido sus fracasos y que nunca llegarán a ocupar el sillón que tanto anhelaban”.

“Lo han intentado modificar por la puerta de atrás”

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Liberal, Francisco Álvarez, ha afirmado que “el PSOE ha puesto otro clavo en el ataúd de su trabajo parlamentario en la Asamblea Regional, y de paso también en la dignidad democrática de la Región al ausentarse del Pleno”.

Álvarez considera que la actitud de los diputados socialistas y de los de Ciudadanos denota “su particular interpretación de la democracia, que solo es válida si les resulta favorable”.

En ese sentido, el portavoz liberal ha afirmado que “para PSOE y Cs, las elecciones fueron democráticas, pero el acuerdo de los representantes electos para elegir Gobierno ya no tanto; la moción de censura fue democrática, pero su resultado fue fruto de la compra de voluntades; la presentación de las mociones al Estatuto de Autonomía fue democrática, pero reformar el reglamento de la Asamblea Regional no lo es a pesar de que contó con la mayoría de los apoyos; y sacar adelante en el Congreso de los Diputados con los votos de Bildu o ERC cualquier tropelía es democracia, pero aprobar en la Asamblea Regional una ley o iniciativa no lo es, es pasar el rodillo o subvertir la voluntad popular”.

En esta misma línea, Juan José Liarte, diputado expulsado de Vox, ha indicado que si bien el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de la Región contiene planteamientos políticos que son “frontal y profundamente contrarios” a lo que opina su partido, su grupo “no puede dejar de reconocer” que el documento “obtuvo un amplísimo consenso” en 2019.

Para Liarte, la postura de PSOE y Ciudadanos es consecuencia del “rencor” de sendos partidos para “tratar de obtener venganza por el fracaso de la moción de censura” que ambos presentaron para desbancar al PP del Ejecutivo regional el pasado marzo.

“Golpe a las instituciones”

Durante su intervención, la portavoz de Podemos, María Marín ha indicado que PP y los expulsados de Vox y Ciudadanos han dado “otro golpe al crédito de nuestras instituciones”, como ocurrió, ha dicho, con “la compra de voluntades de diputados” tras la presentación de la moción de censura o con la “reforma exprés de la ley del Presidente”.

Para la portavoz de la formación ‘morada’, el Parlamento murciano “se ha convertido en la camarilla de un servicio de un presidente regional sin ningún escrúpulo”, ha indicado Marín, tras asegurar que la credibilidad de la institución “cotiza a niveles de bono basura”.

Ha señalado que el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía fue aprobado en 2019, “pero desde entonces la Región, el país y el mundo han cambiado una barbaridad”. En este sentido, ha citado la pandemia y sus efectos en la sanidad o la educación, así como la “crisis institucional” provocada por “el transfuguismo” .

La parlamentaria de Podemos ha señalado que, con su “maniobra”, PP y los diputados expulsados cometen “un disparate, una ilegalidad y un atropello” que el dirigente de la formación ‘morada’, Javier Sánchez Serna, va a “tratar de parar en el Congreso”.

“República bananera”

Por su parte, el socialista Diego Conesa ha afirmado que el PP, los “tránsfugas” de Cs y los expulsados de Vox “están convirtiendo a la Región de Murcia en una república bananera y han vuelto a secuestrar la Asamblea Regional”.

“No sé dónde está la Constitución para el PP y sus aliados tránsfugas, no sé qué concepto de la unidad nacional y del papel que representan las Cortes Generales, pero sí sabemos las grandes mentiras y falacias que están utilizando para hacer este secuestro”, ha dicho.

En este sentido, ha explicado que “absolutamente todos” los estatutos de autonomía, cuando han pasado por el Congreso de los Diputados, han sido revisados.

El portavoz socialista ha señalado que, por toda esta “desvergüenza” y esta “cacicada” del PP y sus aliados, el Grupo Parlamentario Socialista no ha participado en este pleno. “Dudamos de la legalidad de las decisiones que se han adoptado”, según Conesa, quien ha reprochado que “el PP, los tránsfugas de Ciudadanos y los expulsados de Vox están provocando que haya una democracia de pésima calidad, legislando solo para sus intereses y usando las instituciones para su propio beneficio”.

Ha recordado que la reforma del Estatuto se aprobó por unanimidad en la Asamblea la legislatura pasada y que cualquier cambio que se vaya a hacer en el Congreso requiere de una mayoría cualificada de tres quintas partes. “Aquí el PP, con 16 diputados y la voluntad comprada de otros 7 diputados está alterando la democracia y no llega a esa mayoría cualificada de tres quintas partes”, ha zanjado.

Finalmente, Conesa ha indicado que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado a los Servicios Jurídicos de la Asamblea un informe jurídico sobre este asunto.

“Cúmulo de despropósitos”

Los dos diputados de Ciudadanos en la Asamblea regional, Juan José Molina y Ana Martínez Vidal, han querido expresar rechazo a la actitud “antidemocrática” del Partido Popular y mostrar su oposición a la retirada del Estatuto y “al cúmulo de despropósitos al que están sometiendo al resto de parlamentarios que sí respetamos las instituciones y el marco democrático, y a los ciudadanos de esta región”.

Los diputados de Ciudadanos adscritos al grupo mixto en la Asamblea Regional de Murcia Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, en el exterior de la Asamblea Regional este jueves FOTO: Marcial Guillén EFE

“Queremos mostrar nuestro más absoluto rechazo a las prácticas dictatoriales de un PP que hace meses que perdió el norte y es incapaz de respetar las reglas de la democracia”, ha señalado la diputada Ana Martínez Vidal. “Vivimos en una dictadura encubierta de unos pocos que solo miran por sus intereses personales”, ha aseverado.