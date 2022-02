El acusado de matar a su madre y hermano en Las Torres de Cotillas (Murcia) en 2018 insiste en su inocencia

El acusado de matar a su madre y a su hermano en marzo de 2018 en el domicilio familiar, situado en Las Torres de Cotillas (Murcia), ha vuelto a insistir en su inocencia mientras se dirigía al jurado popular durante la octava jornada del juicio, celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia.

Visiblemente emocionado, el acusado, que en el momento de las muertes de su madre y hermano contaba con 27 años, ha asegurado que se siente “tranquilo” y que no le quedan “ni fuerzas psicológicas, ni emocionales”, por lo que, ha insistido, que “cada uno piense lo que quiera” ya que “los que me juzgan son Dios y mi padre”.

“Sinceramente estoy agotado, estoy cansado; ustedes me juzgan, de ustedes dependo, vale, pero mi cabeza está tranquila”, ha indicado, para confesar que es “impulsivo” y que, de ser culpable, no hubiera aceptado “la conformidad de 20 años” en prisión que en su momento le ofrecieron, porque ahora la Fiscalía solicita 50.

“¿Por qué afronto 50 años si yo no he hecho nada?”, se ha preguntado, tras señalar que si “tan violento” es no se entiende por qué su comportamiento en prisión es “ejemplar”. “Si tuviera tantos problemas, necesitara tanta medicación y estoy tan loco, yo creo que en prisión ya me hubieran mandado a primer grado”, ha apostillado.

El joven ha señalado que “cualquier persona que haga eso”, en referencia a los asesinatos de una madre y un hermano, “no puede ni dormir por las noches, y hasta hace diez días que empezó el juicio yo dormía”, tras lo que ha pedido “que busquen quién ha sido porque yo soy inocente y me quiero ir con mi padre a mi casa”.

“Mi padre ha ido a ver más de 20 abogados y todos le han dicho lo mismo: tu hijo es inocente”, ha señalado el acusado, quien ha recalcado que “algún día”, cuando salga de la cárcel, “me voy a enterar de la verdad, no voy a parar” porque “este puzle no encaja”.

También ha criticado que una de las pruebas usadas en su contra son las huellas halladas en la vivienda, que le atribuyen y que corresponden a un pie griego. Para demostrar que no es su caso, ha pedido al juez que le permitiera descalzarse, y, tras la autorización, se ha quitado zapatos y calcetines y ha mostrado sus pies a los miembros del jurado.

El juicio continuará este jueves, a las 10.15 horas, cuando el magistrado entregue el objeto del veredicto al jurado.