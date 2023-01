El PSRM se personará como acusación particular en el caso de la Autoridad Portuaria de Cartagena

“Ante la gravedad de la presunta trama de corrupción del PP en la Autoridad Portuaria de Cartagena, el PSOE de la Región de Murcia ha decidido dar un paso adelante, como hace siempre que las circunstancias lo requieren, y se personará como acusación particular en el caso”, ha anunciado el secretario de Transparencia y Regeneración Democrática de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Francisco Lucas.

Lucas ha añadido que “lo haremos para velar por la transparencia y la regeneración de las instituciones de la Región de Murcia, así como para que se esclarezcan los hechos”.

Además, ha recordado que “Joaquín Segado, actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional, fue también presidente de la Autoridad Portuaria en la etapa entre Antonio Sevilla y Yolanda Muñoz, ambos investigados”.

Por su parte, ha recordado que la Fiscalía se querelló contra miembros de la Autoridad Portuaria de Cartagena y altos cargos del PP como Yolanda Muñoz, presidenta de la Autoridad Portuaria hasta ayer, y posteriormente, la jueza de instrucción número 1 de Cartagena también vio indicios de delitos y, por tanto, la denuncia fue admitida a trámite”.

En este sentido, ha añadido que, “de confirmarse, estaríamos hablando de delitos muy graves como prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos/uso de información privilegiada, negociaciones y actividad prohibidas y falsedad de documentos públicos”.

“Es indignante que López Miras continúe escondido ante la gravedad de este asunto, siendo el responsable último de esta presunta trama de corrupción. Sin duda, es una auténtica falta de respeto a la ciudadanía que no se merece un presidente que no da la cara y, por tanto, volvemos a exigirle que comparezca de inmediato”, ha resaltado, y ha aclarado que “la dimisión de Yolanda Muñoz como presidenta del Puerto no soluciona el auténtico problema: 28 años de corrupción generalizada en la Región de Murcia. Sin duda, su renuncia constata la gravedad de esta presunta trama de corrupción del Partido Popular”.

Par Lucas, “tras 28 años de gobiernos del PP en la Región de Murcia, las instituciones sufren una corrupción instalada y generalizada. Es intolerable que utilicen la administración regional como si fuera su cortijo, con el único objetivo de beneficiarse a sí mismos y a sus amigos”.

“Todo esto no se puede comparar con las denuncias y querellas falsas que interpone el PP en su campaña de acoso y derribo a todos los responsables públicos del PSOE. Tal y como vemos constantemente, todas quedan archivadas porque no tienen nada”, ha puesto de relieve.

Y ha subrayado que “en este caso, el escándalo se ha destapado gracias a la denuncia de los sindicatos ante la Fiscalía que vio la gravedad de las posibles irregularidades e interpuso una denuncia. La jueza de instrucción también ha visto indicios suficientes de delito como para investigar y ha abierto diligencias”.

El secretario de Transparencia y Regeneración Democrática de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha incidido en que “lo único que pretende el Partido Popular con sus denuncias contra altos cargos del Partido Socialista es infundir miedo y coaccionar a cualquier persona que pretenda trabajar por una Región mejor y que luche por la transparencia y la ciudadanía”.

Por último, ha afirmado que la Región de Murcia necesita un cambio y “es evidente que solo será posible con el PSOE, el único capaz de regenerar las instituciones y poner fin a casi 30 años de corrupción del PP en la Región de Murcia. En mayo, lo haremos posible”.