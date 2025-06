Los agricultores del Altiplano golpeados por el pedrisco piden el rescate del Estado

No dejarlos solos. Esa es la máxima que está defendiendo el Gobierno regional con los agricultores afectados por las tormentas de pedrisco que afectaron a la Región los pasados días 10 y 12 de mayo. La ‘piedra’ causó estragos, especialmente, en fincas del Altiplano (Yecla y Jumilla), pero también en otros puntos de la comunidad como Caravaca, Mula y Archena. La consejería de Agricultura ya ha anunciado medidas que contemplan ayudas directas para los damnificados por las inclemencias meteorológicas que, a todas luces, parecen insuficientes. Por eso, ahora es muy importante reclamar ayudas de carácter estatal que sirvan para mitigar los daños, no solo en cultivos -algunas fincas han perdido cerca del 80 por ciento de la cosecha de este año-, sino también en los árboles que sufrieron las ‘heridas’ causadas por el granizo.

Así lo ha expresado in situ en Jumilla el senador del Partido Popular, Antonio Luengo, quien ha informado de las iniciativas que está llevando a cabo su formación, la última en la Cámara Alta, para ‘auxiliar’ a los agricultores. “En primer lugar, exigimos ayudas directas a los damnificados. Pedimos también que se habiliten mecanismos laborales y fiscales, porque no se trata solamente de la cosecha que se ha perdido, que es prácticamente toda, sino también los daños que se han producido, sobre todo, en el arbolado, que van a estar hasta dos o tres años hasta que vuelvan a producir”, ha explicado Luengo. Además, el portavoz regional del PP en el Senado ha denunciado que las víctimas de este pedrisco están teniendo que afrontar las pérdidas ocasionadas por la violenta granizada que azotó sus cultivos, por lo que también ha reclamado que se les faciliten bonificaciones fiscales y se les reduzcan las cargas aplicadas por la Seguridad Social.

Otro de los aspectos en los que también inciden los representantes populares y los propios afectados es la incapacidad que tiene el seguro agrario para cubrir esos daños. “Hemos pedido que, de forma inmediata, se habilite un seguro agrario que sea adecuado, que recoja las singularidades de los agricultores y de los ganaderos, porque hay muchos agricultores y ganaderos que no tenían el seguro agrario, porque no pueden contratar el seguro agrario, porque no recoge las necesidades que tienen, porque no les cubre gran parte de los daños que sufren y tienen unos precios muy elevados”, la lamentado Antonio Luengo. A los agricultores que sí cuentan con dicho seguro agrario se les suma otra problemática. Las compañías aseguradoras les penalizan para la próxima campaña, debido a los partes que han emitido tras este episodio de fenómenos adversos y les suben el coste de la prima del seguro. Algo que les hace plantearse la utilidad del mismo y les deja en una situación de desprotección frente a los avatares del tiempo.

Otro de los mecanismos de rescate son las denominadas ayudas ‘Minimis’, ayudas públicas a empresas que, por su bajo importe, no se consideran que alteren significativamente la competencia en el mercado interno de la Unión Europea. Por lo tanto, no están sujetas al régimen general de control de ayudas estatales de la Comisión Europea. Unos fondos que, en el caso del sector agrícola, asciende hasta los 20.000 euros por empresa o agricultor.

El Altiplano, la ‘zona cero’

Los cultivos yeclanos y jumillanos son los que se han llevado la peor parte del último episodio de granizo que ha barrido la Región. Los senadores del PP, Antonio Luengo y Violante Tomás, han estado acompañados en esta visita sobre el terreno por la alcaldesa de Jumilla. Severa González ha asegurado que “lo que aquí toca y corresponde es sumar, sumar todos para que las pérdidas, no solamente de este año, de esta cosecha, que se evalúa en más de un 70%, no solamente en producción, sino también en empleos, pues para que ellos, para que los agricultores puedan de alguna forma mitigar esas pérdidas y puedan seguir, puedan seguir trabajando, que es lo que ellos quieren hacer,: trabajar y producir para que todos tengamos alimentos, cuando abrimos la nevera o vamos a los mercados”

Un sector resiliente

A pesar de los importantes daños económicos causados por el pedrisco, el sector de la fruta de hueso va a cerrar el año con una producción de 350.000 toneladas, según las estimaciones que ha hecho este lunes la consejería de Agricultura. El granizo ha dado al traste con cerca de 58.000 toneladas de producto, tal y como apuntan esas mismas fuentes. En cualquier caso, las exportaciones superaron el año pasado los 256 millones de euros, lo que sitúa a la Región de Murcia como la segunda comunidad autónoma más exportadora de España, con un 19 por ciento del total nacional. La titular de Agricultura, Sara Rubira, ha valorado estas cifras y ha dicho que “contamos con fruta de un inmejorable sabor, textura y con unas magníficas propiedades, que son la consecuencia del gran trabajo que realizan nuestros agricultores día a día, pese a los numerosos retos a los que se enfrentan y, sin agua, sería imposible alcanzar estas cifras año tras año”.