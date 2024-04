Alivio en el Segura, la CHS prevé revertir la situación de sequía extraordinaria a principios de mayo

Las alarmas bajan de rojo a amarillo. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) prevé revertir a principios del mes de mayo la situación de sequía extraordinaria decretada en la cuenca.

En concreto, el último índice de escasez publicado por la Oficina Técnica de Sequía de la CHS, correspondiente a principios de abril, se sitúa en el límite de la normalidad, aunque continúa en prealerta. De revertirse la situación actual, el escenario oficial para la cuenca del Segura sería el de "sequía prolongada".

La Comisión Permanente de la Sequía de la demarcación se reunirá a finales de este mes para analizar la situación hidrológica.

Según ha explicado el presidente de la CHS, Mario Urrea, el cálculo de los indicadores correspondientes a primeros de este mes evidencian que la situación hidrológica de sequía extraordinaria "perdura" en la cuenca, por lo que continúan activas las medidas de restricción en el regadío en el entorno del 25%.

No obstante, Urrea ha precisado que "se constata la recuperación no del todo importante, pero sí moderadamente relevante, de los embalses de cabecera, lo que hará que posiblemente a primeros del mes de mayo no se den las circunstancias para la sequía extraordinaria".

Por lo tanto, la previsión del organismo de cuenca es, una vez evaluados los indicadores a 15 de abril, convocar a los miembros de la Comisión Permanente de la Sequía para hacer un análisis y ver qué tipo de medidas corresponde articular, ya que "es probable que a primeros de mayo no se den las condiciones de mantenimiento de la situación de sequía extraordinaria".