El Ayuntamiento de Lorca anuncia rebajas fiscales por valor de 3,5 millones

El Ayuntamiento de Lorca ha anunciado que bajará en términos reales el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), casi un 8 por ciento, al tiempo que congelará las tasas municipales y precios públicos para 2024, por lo que no aplicará la preceptiva subida del Índice de Precios al Consumo, IPC, cifrado en un 5,9 por ciento. Así lo ha hecho saber la edil de Economía y Hacienda, María Belén Pérez Martínez, quien ha señalado que al IBI "no solo no le aplicamos la subida del IPC que es de casi un 6 por ciento, sino que además lo bajamos un 2 por ciento, por lo que tendrá una rebaja de casi un 8 por ciento". "Los lorquinos se ahorrarán casi 3,5 millones de euros en impuestos el próximo año", ha señalado la edil.

En este impuesto se crean nuevas bonificaciones para las familias monoparentales, las que tienen un único progenitor, mujeres víctimas de violencia de género y padres y madres viudos. "Pero, también facilitamos a las familias numerosas el acceso a bonificaciones", ha apostillado la concejala.

Así, ha destacado que "ahora habrá menos burocracia a la hora de acreditar la situación de las familias" ya que la modificación del texto de la ordenanza "aligera los trámites". El objetivo principal de esta medida, ha añadido, es lograr un reparto impositivo equitativo, justo y equilibrado".

Calificaba las ordenanzas fiscales de "valientes", ya que no solo se congelan los precios. "Dejamos de aplicar la subida del IPC cifrada en un 5,9 por ciento, porque nuestra prioridad es aliviar la carga fiscal de los lorquinos", ha remarcado Pérez, quien ha señalado que la intención del Ayuntamiento es que el dinero "se quede en los bolsillos de los ciudadanos".

"Son unas ordenanzas 'anticíclicas', porque van en contra del ciclo económico", según Pérez, quien ha explicado que el Ayuntamiento "también se ve afectado por esta situación, ya que es consumidor y a él, también le cuesta mucho más todos los servicios que contrata y los intereses de los préstamos".

"La situación actual, por tanto, nos 'obligaba' a subir los precios, pero hemos decidido no hacerlo, a pesar de que nos consta que la gestión el próximo año será muy complicada, pero, repito, queremos que el dinero esté en los bolsillos de los lorquinos", ha remarcado.

Ha insistido en que se trata de unas ordenanzas fiscales "valientes, comprometidas", y ha recalcado que llevarán a que el Ayuntamiento, el próximo año, deje de percibir de cada ciudadano un 7,9 por ciento en cuanto al IBI. "No solo no lo actualizamos, sino que además lo rebajamos". El Impuesto de Vehículos y Tracción Mecánica, el conocido como 'Sello del coche', también se mantiene congelado, por lo que no se aplicará la subida del 5,9 por ciento del IPC.

Los vehículos con 27 años tendrán una bonificación del 100 por cien. "Se trata de coches viejos, muchos de ellos contaminantes, por lo que para conocer la cifra real de los que circulan por nuestras calles con esta antigüedad, 27 años, los dueños deberán solicitar esa bonificación rogada presentando la ficha técnica del vehículo", ha apuntado la edil de Economía y Hacienda.

Construcciones y obras

En cuanto al Impuesto de Construcciones y Obras, ICIO, "se amplía la bonificación con que contaban las empresas ganaderas e industriales a las agrícolas para las que se emplacen en las pedanías del norte y del sur del municipio, sometidas a despoblación", según Pérez, quien ha añadido que la bonificación alcanza el 75 por ciento.

"Con ello, queremos corregir la desigualdad que existía y de esta forma equiparar las explotaciones ganaderas a las agrícolas en cuanto al pago de impuestos", ha subrayado.

El ICIO bonificará con un 50 por ciento las obras de acceso y habitabilidad de viviendas para personas con movilidad reducida. "Podrán adaptar sus viviendas con una bonificación que reducirá a la mitad esta tasa", reseñaba. Y ha anunciado la supresión de la transitoria por Covid y terremoto que alcanzaba una rebaja del 95 por ciento por esta tasa.

"Ya no quedan obras pendientes del terremoto y la pandemia ha tocado a su fin, por lo que había que suprimir esta transitoria", añadía. También se bonificarán con un 50 por ciento de rebaja en el Icio "las obras con interés de aprovechamiento térmico o eléctrico de energía solar", ha determinado.

El Impuesto de Actividades Económicas, IAE, también se rebaja casi un 6 por ciento al no aplicar la subida del IPC. Y en cuanto a las tasas se incrementan las del Padrón "cuando se incumplan las altas por omisión". En ese caso, ha señalado que "hay que realizar un informe que sufrirá un incremento".

El precio será de entre 1 y 1,5 euros. Pero, únicamente, se hará por incumplimiento del Padrón Municipal. Con ello, pretendemos dar un impulso a las regularizaciones que se están produciendo desde que está en marcha la Unidad de Control del Padrón Municipal de Habitantes.

Los informes que los técnicos de Estadística tengan que realizar se verán gravados con entre 1 y 1,5 euros, con intención de que sirva de 'efecto disuasorio' contra el fraude, el hacinamiento y el negocio de infravivienda", ha recalcado.

La tasa que se suprime es la de certificados de bienes. "Era injusta, ya que lorquinos que solicitaban una ayuda social se veían obligados a pagarla, cuando su situación económica estaba en riesgo", ha afirmado. Y la basura también se congelará, por lo que tampoco se aplicará la subida prevista en el IPC de casi un 6 por ciento.

Y ha destacado que "los vecinos que se encuentren a más de 400 metros del punto de acceso a la vivienda de un contenedor, no tendrán que pagar esta tasa, por considerarse un inconveniente".

La ORA tampoco variará su precio actual. Mientras que las tasas para los nuevos quioscos, con un uso diferente a lo que era habitual (venta de periódicos y revistas, chucherías y otros), se equipara a éstos últimos. "En este apartado había dos tasas diferenciadas, según el uso. La ocupación de dominio público de los de prensa, era menor que los de los nuevos usos, la mayoría dedicados a hostelería. En las nuevas ordenanzas se ha aplicado la tasa más baja, por lo que el canon de ambos será el de los quioscos de prensa", contaba la edil de Economía y Hacienda.

En las terrazas de la hostelería se modifica la redacción y se suprime el recargo del 50 por ciento por delimitación de espacio para maceteros, cortavientos y otros. "Hasta ahora pagaban un 50 por ciento más por los delimitadores pero, además, se suprime el recargo del 20 por ciento por uso de sombrillas", ha señalado.

Y se crea una nueva tasa en el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda para circos, espectáculos y atracciones que lo ocupen. "Será de 0,29 céntimos de euro por metro cuadradoy día, pero esta tasa no se aplicará a las actividades sin ánimo de lucro", según Pérez, quien ha explicado que, para éstas últimas se establece una exención del pago, por lo que será gratuito.

Las tasas de la Concejalía de Deportes también permanecen congeladas, no aplicándose la subida del 5,9 por ciento del Índice de Precios al Consumo. "Se mantiene el precio de todas las tasas sin aplicar subida alguna y se reducen también los trámites para las bonificaciones a familias numerosas y se extiende a las monoparentales. Se congelan, igualmente, las tasas de la Escuela Municipal de Música, la Universidad Popular y la Escuela de Artes Plásticas".

Y se incrementa el coste diario del depósito de vehículos con la intención de 'aligerar' la presencia de coches en ese lugar. "Pasa de 9,85 a 12 euros el día".