«Cabo de Palos es lo que más echo de menos de la Región»

Juan Pérez Templado (Ciudad Real, 1987), a pesar de haber nacido circunstancialmente en Castilla-La Mancha, es murciano y se siente murciano. Es abogado de profesión y, desde hace cuatro años, vive en Roma con su familia por motivos profesionales. Su aventura comenzó cuando Soltec Energías Renovables, la empresa para la que prestaba servicios, le ofreció abrir una filial en Italia y unas condiciones laborales difícilmente rechazables. «Yo ya vivía en Murcia y mi plan no era moverme, pero obviamente surgió esta oportunidad y Roma es una ciudad increíble», cuenta Juan que, casualmente, es hijo de Julián Pérez-Templado, magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región durante 10 años, entre otros cargos.

Este joven murciano que todavía no cumple la cuarentena ha dado recientemente otro importante paso profesional: «soy consejero de la Cámara de Comercio de España en Italia; yo trabajo energía, soy el vicepresidente de este grupo». Un grupo de 35 empresas del sector energético con presencia en el país transalpino, entre ellas, la suya.

Asegura que, a corto plazo, no tiene intención de regresar a la Región de Murcia, ni él ni su familia (están esperando su tercer hijo). Goza de un buen nivel de vida, dice ser «un privilegiado» y su contrato le incluye, además, seguro médico y vehículo de empresa. «Es verdad que los salarios en Italia son más altos que en España, en torno a un 20 por ciento, y yo aquí tengo un puesto de directivo, que es la categoría más alta dentro de los escalafones profesionales. Además, estoy acogido a un régimen fiscal muy favorable. Es una situación muy ventajosa para mí», apunta este abogado. Se refiere a exenciones fiscales de las que se beneficia como ciudadano «desplazado» que van a estar vigentes hasta 2030. Todo un lujo que se hace difícilmente imaginable para el contribuyente español que, en ocasiones, se ve literalmente «asediado» por Hacienda. Pedro Sánchez ha hecho hasta 81 subidas de impuestos en un periodo de 4 años, a modo de apunte. La política fiscal de Meloni, tan denostada por algunos, para atraer y retener talento extranjero parece caminar en una buena dirección.

«Ya no es solo por el dinero, obviamente, porque yo la calidad de vida de Murcia la conozco. He hecho dos veces el viaje de Madrid a Murcia por motivos personales y por motivos profesionales, porque así lo he decidido, y sé que no es solo el dinero. Porque uno, aunque pierda poder adquisitivo, gana otras cosas. Tengo a toda mi familia allí, para que te hagas una idea», reflexiona Juan, a la vez que prepara la maleta para pasar la Semana Santa y las Fiestas de Primavera en la Región. «Yo lo que más echo de menos es Cabo de Palos, que es donde mi mujer y yo nos conocimos, donde nos casamos y donde bautizamos a nuestro primer hijo, pues esa cercanía a Cabo de Palos es algo que a nosotros nos mata», confiesa.

Por tanto, la posibilidad de que la Región recupere el talento de Juan Pérez-Templado como abogado necesita todavía esperar, pero el horizonte está ahí. «Entonces, a corto plazo, para volverme a Murcia, me tendrían que llamar con algo muy muy interesante, no se quién, ni cómo, ni cuándo, y tengo ciertas dudas de que esto pueda ocurrir en el corto plazo», reconoce Juan con una mezcla de realismo y franqueza.

Plan de Acción Exterior

Precisamente el Gobierno regional tiene una estrategia «ambiciosa» de atracción y retorno, centrada en recuperar y conectar a los murcianos que residen en el exterior. Así lo explica el director general de Acción Exterior, Juanjo Almela. «Esto nos permite atraer perfiles altamente cualificados con vínculos con nuestra tierra. Estos programas son como los de investigación que realiza la fundación Séneca, perteneciente al Gobierno de la Región de Murcia; o también el programa ‘Golondrina’» apunta Almela. Un programa, por cierto, que hace también la interesante labor de conectar a investigadores, profesionales y estudiantes, que tienen ese vínculo con la Región de Murcia y que son descendientes de murcianos. Es ahí cuando entran en juego los proyectos de investigación y el determinante papel que desempeñan la UMU y la UPCT, que son los puntos de encuentro y el «pegamento» de esta experiencia vital y universitaria. En este sentido, hay ocho alumnos argentinos, descendientes de murcianos, que vienen a la Región todos los años durante periodos de 6 meses a cursar sus estudios universitarios.

El director general de Acción Exterior también asegura que «nosotros creemos firmemente en la capacidad de transformar nuestro territorio, lo estamos haciendo, tenemos una idiosincrasia muy potente en la Región de Murcia y nuestra idea de construir una Región mucho más fuerte, más innovadora y conectada, es fantástico. Aparte, la Región de Murcia es esa tierra de acogida y de regreso de nuestros murcianos, que tenemos en nuestro ADN».

El ejemplo más claro de ese ADN murciano lo tenemos en Juan Pérez-Templado quien, a buen seguro, regresará pronto a disfrutar de su tierra y a hacerla más próspera, gracias a su talento, a su arrojo y a su valentía.

Pero hay más murcianos trabajando al más altísimo nivel en diferentes puntos del planeta. Entre ellos, un vicepresidente de Sony en Estados Unidos, o un argentino que conecta su país con la Región de Murcia y conoce sus 45 ayuntamientos. Sus abuelos eran lorquinos, por cierto.

Hasta aquí podemos leer. En una próxima crónica-entrevista para LA RAZÓN se los presentamos.