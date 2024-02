La cala virgen del Mediterráneo que recomienda National Geographic

Aunque las islas Baleares suelen llevarse el mayor número de fotos "instagrameables" no hace falta salir de la Península para disfrutar de lugares todavía sin explotar del Mediterráneo.

Los requisitos son de sobra conocidos. Aguas cristalinas, acantilados y por qué no, un chiringuito de ensueño donde conseguir la felicidad completa.

National Geographic es una de las publicaciones que analiza cada año los lugares más recomendables para viajar. Recientemente ha actualizado su lista y no deja lugar a dudas.

Uno de los rincones vírgenes del Mediterráneo es Playa Carolina forma parte del paraje conocido como “Cuatro Calas”, en el límite de la Región junto a la provincia de Almería. La que está considerada una de las mejores playas de Murcia es un rincón virgen del Mediterráneo. Su paisaje está protegido dentro de la Red Natura 2000 debido a su importancia en cuanto a biodiversidad.

Esta playa semiurbana se encuentra orientada a Levante, y desde allí las vistas no pueden ser mejores, ya que se puede vislumbrar el promontorio del Castillo. Se trata de una playa de arena muy fina y abundante, con una entrada al mar suave y progresiva, protegida del Sur y el Poniente.

Entre sus características, esta playa tiene una longitud de 250 metros, por 17 metros de ancho, bañada por el Mar Mediterráneo.

Cómo llegar

Para acceder a esta playa, hay que tener en cuenta que se encuentra localizada a unos 5 kilómetros al sur de la población de Águilas, justamente en el límite provincial de Murcia y Almería.

En el mapa aparece registrada con la denominación de Cala Cerrada y Punta Parda. Se accede a esta zona desde Águilas, por la carretera costera (N-332-3) que une dicha población con San Juan de los Terreros (Almería), o tomando dicha vía desde la carretera Lorca-Águilas (C-3211), unos 2 kilómetros antes de llegar a esta última población.

Además, desde la Región de Murcia, se recomienda no recoger fósiles que se encuentren allí y respetar siempre la flora y la fauna, y por supuesto, no tirar desperdicios ni basura en la zona. También se recomienda extremar las precauciones si se accede a la cima del montículo de La Carolina, y no intentar llegar hasta el material volcánico, por el alto riesgo de desprendimientos y caídas.

También se pide precaución si se accede a la plataforma de abrasión, así como tener cuidado con las rocas húmedas y cubiertas de algas, ya que son muy resbaladizas.