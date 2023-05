"Si se diese la situación, repetiría la moción de censura"

José Vélez (Calasparra, 1966) encabeza el partido de la oposición en la Región de Murcia, y asegura que la ciudadanía tiene ganas de cambiar y dejar atrás el gobierno de López Miras. Está tranquilo respecto a su situación judicial durante su etapa como alcalde de Calasparra, y asegura que jamás le han condenado. Sobre la Sobre el recorte del trasvase: "El cambio climático es una realidad que ya está aquí y tenemos que prepararnos y adaptarnos a ello"

¿Qué balance realiza de la moción de censura que removió el tablero político nacional? ¿Lo repetiría?

Es importante recordar que el PSOE ganó las elecciones de 2019. La moción de censura demostró que la corrupción y la falta de transparencia y ética son la marca del PP. No tuvo problema en comprar la voluntad de diputados tránsfugas con tal de seguir anclado en el sillón. Ha arrastrado la imagen de las instituciones regionales por el fango sin ningún pudor y lo ha continuado haciendo durante toda la legislatura. En plena pandemia, dirigentes el PP se saltaron el protocolo de vacunación mientras la gente lo estaba pasando tan mal. No podríamos permanecer impasibles ante esto. Lo hicimos por responsabilidad. Además, López Miras ha sido el primer presidente declarado tránsfuga y, por mucho que lo nieguen, transfuguismo es corrupción. Y no es de extrañar porque precisamente el referente político de López Miras es el expresidente Pedro Antonio Sánchez, condenado a 3 años de prisión y a 17 de inhabilitación por corrupción. Teníamos motivos de sobra para registrar la moción de censura. Por lo tanto, si se diese una situación similar, lo repetiría.

Supuso un “hito” la llegada del AVE a la Región. ¿Será posible reducir el trayecto a Madrid?

Hemos cumplido nuestro compromiso: traer el AVE soterrado, tal y como demandaba la ciudadanía. El PP quería traer la Alta Velocidad en superficie a base de palos y multas a la ciudadanía. De hecho, el recorrido que ahora tanto critican lo pactó el PP. En el Partido Socialista de la Región estamos trabajando con el Gobierno de España para seguir haciendo mejoras en el servicio. Además, hace unos días la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció la electrificación de la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla para personas y mercancías, que es fruto de nuestro trabajo con el Ministerio durante mi etapa como delegado del Gobierno.

¿Qué le hace falta al Mar Menor para recuperarse por completo?

En primer lugar, el Mar Menor necesita un Gobierno regional que se tome en serio los problemas de la laguna, que asuma sus competencias y actúe para resolver los problemas que han causado su degradación. El PP ha consentido su degradación y sigue mirando hacia otro lado, sin responsabilizarse del problema. De hecho, hasta han incumplido la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor. Sólo se ha dedicado a mentir y confrontar con el Gobierno de España, que es el único que está actuando. Tampoco cumplen lo que ejecutan y lo poco que ejecutan va destinados a otras materias que nada tienen que ver con el Mar Menor. A partir del próximo domingo, cuando sea presidente regional, elaboraremos y pondremos en marcha un plan de inversión para recuperar el Mar Menor. Cumpliremos de manera íntegra la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor y haremos el plan de ordenación territorial de la cuenca vertiente.

¿Qué opina del desvío de 55 millones de fondos europeos que iban dirigidos al Mar Menor?

López Miras no tiene ningún pudor en mentir e intentar engañar a la ciudadanía. De hecho, con esa acusación infundada al Gobierno de España, lo que pretendía era esconder que no está haciendo nada. Lo poco que contempla el Gobierno de López Miras para el Mar Menor ni siquiera se ejecuta. Por ejemplo, en 2020 y 2021, López Miras ejecutó menos del 25 % del presupuesto que había destinado al Mar Menor y hasta noviembre de 2022, menos del 30 %. Estamos hablando de más de 120 millones de euros que se presupuestaron en estos años para la recuperación de la laguna y que no se destinaron a tal fin. ¿Dónde está todo ese dinero? Esa es la gran pregunta. El Gobierno de España es el único que está actuando para la recuperación y conservación de la laguna, haciendo la mayor inversión de la historia en un ecosistema del país: 484,7 millones de euros, de los que ya se han ejecutado 49 millones; 106 están comprometidos, y hay otros 148,7 millones de euros que están contemplados en los Presupuestos Generales del Estado de 2023.

¿El recorte del trasvase Tajo-Segura lo encamina a un trasvase cero?

El cambio climático es una realidad que ya está aquí y tenemos que prepararnos y adaptarnos a ello. Todos los expertos apuntan a que las precipitaciones la cabecera del Tajo seguirán reduciéndose y por tanto el agua trasvasable también. Nuestro compromiso con la continuidad del trasvase es claro e irrenunciable, pero siendo conscientes de la situación que atravesamos debemos completarlo con otras aportaciones que aseguren el agua para siempre en un contexto innegable de cambio climático y escasez de recursos hídricos. Y en eso estamos trabajando desde el PSOE. El Gobierno de España ha hecho una inversión de 600 millones de euros para infraestructuras hidráulicas, aumentar la capacidad de desalación y reducir el coste con energías renovables.

"Estoy muy tranquilo respecto a la investigación judicial. Yo no he incumplido ninguna ley en absoluto"

¿Cuál es su propuesta para reducir las listas de espera sanitarias?

La sanidad pública en la Región de Murcia está atravesando una situación muy complicada, consecuencia de las políticas del PP de López Miras que nos ha demostrado que su intención es privatizar la sanidad. Sin embargo, desde el PSOE defendemos una sanidad pública, gratuita y universal para toda la ciudadanía. En primer lugar, aumentaremos la inversión en Atención Primaria hasta llegar al 25 % del presupuesto sanitario. Nuestro objetivo es defender y conseguir un sistema sanitario público universal, accesible, sin copagos limitativos y de calidad para toda la ciudadanía de la Región de Murcia y, por eso, otra de nuestras principales medidas es alcanzar un pacto político en la Asamblea Regional que lo defienda. También pondremos en marcha un Plan de Choque contra las listas de espera, crearemos 150 nuevas plazas de médicos especialistas, reforzaremos el personal sanitario y administrativo, y desarrollaremos un Plan de Choque en Infraestructuras y Recursos Sanitarios y el aumento del 30 % de la plantilla de enfermería, entre otras medidas.

¿Y para reducir el desempleo?

La afiliación a la Seguridad Social en 2022 creció en la Región de Murcia menos de la mitad que en España y fue la tercera región en la que menos baja el paro. Y si alguien está sufriendo la precariedad laboral y los salarios bajos en la Región de Murcia son nuestros jóvenes. Por eso les ayudaremos financiando los costes laborales de su contratación al 50 % durante los tres primeros años.

¿Cree que su situación judicial podría pasarle factura en las urnas?

Estoy muy tranquilo respecto a ese tema. Yo no he incumplido ninguna ley en absoluto. El Partido Popular utiliza denuncias falsas contra quienes luchan por una Región de Murcia mejor, para intentar ocultar su incapacidad. He sido denunciado por los compañeros de López Miras en Calasparra en numerosas ocasiones y siempre lo he ganado todo, jamás me han condenado. Sin embargo, el PP no puede decir lo mismo. Actualmente hay un expresidente que ya está condenado a tres años de prisión y 17 de inhabilitación y a otro expresidente, le piden 11 años de prisión y 27 de inhabilitación.

¿Qué aportación del Gobierno central al desarrollo económico de la Región destaca en esta legislatura?

En 2022, el Gobierno de España envió a la Región de Murcia 6.300 millones de euros. Se trata de una inversión sin precedentes que ha permitido mantener el funcionamiento de la Comunidad, a pesar de la incompetencia del Gobierno regional de López Miras. El actual Gobierno de España es el que más ha invertido en la Región de Murcia en toda su historia. En materia de infraestructuras, el Gobierno de España ha invertido 3.000 millones de euros para modernizar toda la red ferroviaria de la Región. En cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez, la Región de Murcia ha recibido un 40,4 % más de recursos que en los últimos cinco años de Mariano Rajoy. Estamos hablando de 5.459,1 millones de euros más.

"Quiero transmitir un mensaje de esperanza y optimismo para iniciar una nueva etapa en la Región de Murcia"

¿Qué proyectos considera que le faltan a la Región por desarrollar?

A pesar de que el Gobierno de España actual ha sido el que más ha invertido en la Región de Murcia, aún queda mucho por hacer porque el Gobierno de López Miras no ha hecho nada en estos últimos cuatro años. De hecho, podríamos decir que su legislatura empezó el pasado 16 de enero, cuando hizo aquella remodelación de gobierno puramente electoralista, poniendo el lema de su campaña en el atril de San Esteban. Las infraestructuras que dependen del Gobierno regional de López Miras están totalmente abandonadas, como, por ejemplo, las carreteras secundarias de la Región. Nosotros, junto al Gobierno de España, hemos conseguido que el AVE llegara soterrado a Murcia, tal y como demandaba la ciudadanía. Ahora vamos a electrificar la línea Cartagena-Chinchilla, tal y como anunció la ministra hace unos días en Cartagena. Estamos trabajando para que la Región de Murcia pueda avanzar. Y lo seguiremos haciendo desde el Gobierno regional a partir del próximo domingo.

¿Qué proyecto de futuro tiene para la Región de Murcia?

Después de 28 años de gobiernos del PP, debemos retomar el rumbo y la capacidad para mejorar la sanidad, la educación, proteger nuestro medio ambiente y, por supuesto, el Mar Menor. Quiero transmitir un mensaje de esperanza y optimismo para iniciar una nueva etapa en la Región de Murcia. Una etapa de urgente regeneración política e institucional que reafirme nuestra identidad y que nos dé impulso para construir una Región más justa, social, tolerante y sostenible, y que contribuya al bienestar y calidad de vida de todas y de todos. La Región necesita un cambio a mejor. Y merece un presidente que se tome en serio los problemas y los retos que tenemos por delante. El PSOE es la única alternativa de gobierno serio para hacer avanzar a la Región. Nos avala la gestión en la mayoría de ayuntamientos. Hace cuatro años ganamos las elecciones, y queremos volver a ganar para, esta vez sí, poder gobernar. El cambio es posible, y está en manos de la ciudadanía.