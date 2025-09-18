Dos personas intentan atropellar a un agente de Policía Nacional para saltarse un control en Alcantarilla

La Policía Nacional ha detenido a dos personas por desobedecer presuntamente un control preventivo de seguridad en Alcantarilla (Murcia) e intentar arrollar a un agente para después huir del lugar, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

A los arrestados, que fueron interceptados en la autovía de Cartagena a Murcia, a la altura de la pedanía de Corvera, se le atribuye la autoría de los presuntos delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial, desobediencia grave e infracción a la Ley de Extranjería.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 30 de agosto, cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban un control preventivo de seguridad en el Polígono Industrial Oeste observaron que un vehículo se aproximaba al control realizando maniobras anómalas.

Al indicar los agentes que detuviera la marcha, el conductor hizo caso omiso e intentó arrollar a uno de los policías, dándose a la fuga a gran velocidad. De inmediato, los efectivos comenzaron a seguir al vehículo, que alcanzó velocidades muy elevadas y realizó maniobras temerarias.

Finalmente, el coche fue interceptado en la autovía de Cartagena a Murcia, a la altura de Corvera. Los dos ocupantes ofrecieron una resistencia muy activa en el momento del arresto.

El conductor del vehículo fue detenido por la comisión de los delitos de tentativa de homicidio, contra la seguridad vial y desobediencia grave, y el acompañante por infracción a la Ley de Extranjería. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que dispuso las medidas judiciales oportunas.