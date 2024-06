El Gobierno murciano ya contemplaba la subida salarial para empleados públicos a pesar de que "no se consensuó"

La Consejería de Economía, Hacienda y Empresa de la Región de Murcia ha recordado que la subida salarial del 2 por ciento para los empleados públicos aprobada este martes por el Consejo de Ministros "no se consensuó con las comunidades autónomas", que al final son las que "tienen que hacer frente a ese incremento".

No obstante, la Consejería ha señalado que, como esa subida ya se contemplaba, está incluida en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para este año.

En este sentido, la Consejería ha manifestado que esa subida salarial deriva de un acuerdo del Gobierno central con los sindicatos en el año 2022 y tenía que haberse aplicado desde principios de este año, pero estaba "en suspenso" por la "incapacidad" del presidente Pedro Sánchez "para aprobar sus presupuestos".

"El Ejecutivo regional es un gobierno responsable y, a pesar de que ese sobrecoste es un lastre más para la comunidad peor financiada, ya contemplamos esa subida del 2 por ciento al elaborar los presupuestos de 2024", tal y como ha afirmado la Consejería.

Así, la Consejería ha precisado que la medida "va a suponer cerca de 69 millones para el conjunto de los empleados públicos de la Comunidad desde el uno de enero hasta el 31 de diciembre". Ha precisado que se comenzará a abonar en la nómina del mes de julio que los empleados públicos recibirán ya a finales de julio (se abona con carácter retroactivo desde el uno de enero).

Entregas a cuenta

En cuanto a las entregas a cuenta, la Comunidad ha señalado que "llevamos meses exigiendo que se actualicen los importes de este año" y "parece que ahora se van a actualizar, aunque es una decisión que llega ya muy tarde".

"Esperemos que en esa actualización se incluyan los 142 millones de euros que hemos dejado de recibir en estos seis meses, una cantidad muy importante en una comunidad asfixiada por el injusto y obsoleto sistema de financiación", ha remarcado.

"Nos gustaría también que nos explicase la ministra porque hoy sí se pueden actualizar las entregas a cuenta vía consejo de ministros y sin embargo hace cinco meses, cuando se lo pedimos por primera vez, nos decía que no, que era imposible", ha aseverado la Consejería.

A este respecto, ha critricado que esa "negativa caprichosa y sin argumentos les ha costado a los ciudadanos de la Región un total de 142 millones de euros en estos seis meses y ahora no sería entendible que con esta actualización no nos dieran esos 142 millones de euros que nos correspondían desde enero y que no hemos recibido aún".