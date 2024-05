El Gorguel genera ahora fricciones en el seno del Gobierno murciano

El Gorguel, el proyecto estratégico de la ampliación del Puerto de Cartagena al que ha dado carpetazo el Ministerio para la Transición Ecológica, está generando ciertas fricciones en el seno del Gobierno regional. El primero que ha dado el paso este martes ha sido el consejero de Fomento e Infraestructuras, de Vox, José Manuel Pancorbo, quien ha acusado al PP de "vetar" una iniciativa que elevaron al Consejo de Gobierno una propuesta para declarar el proyecto de El Gorguel como "puerto de interés nacional". Una propuesta que, no obstante, ha sido inmediatamente desmentido por el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, del PP. "Se trata de un asunto que, ni tan siquiera, ha formado parte del orden del día de la Comisión de Secretarios porque los jurídicos informaron de que la propuesta no reunía los requisitos legales mínimos".

Según ha insistido Ortuño, ante las acusaciones de haber llevado el tema al Consejo de Gobierno el pasado jueves, tras la reunión "los jurídicos advirtieron, entre otras cosas, que la pretensión de Vox de declarar El Gorguel como proyecto de 'Interés Nacional' es un concepto que no existe".

Además, los expertos también repararon en que era una iniciativa política más propia de una moción en la Asamblea Regional, según agregaron fuentes de Presidencia.

Desde la Consejería también recordaron que los asuntos que entran en el orden del día de la Comisión de Secretarios, previa a la consideración del Consejo de Gobierno, "deben reunir todos los requisitos legales y pasar los filtros jurídicos y técnicos".

Por su parte, Pancorbo se ha mostrado "sorprendido" de la que ha calificado como "repentina" la "fuerza con la que el PP defiende ahora El Gorguel", cuando en 2013, el entonces presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, "le dio un golpe bastante duro a esta infraestructura" y "no recuerdo que nadie del Partido Popular dijera nada".

El consejero ha insitido en que el pasado martes, en la Comisión de Secretarios del Consejo de Gobierno, "se vetó una propuesta de este consejero de Fomento y Infraestructuras en la que pretendíamos que el Consejo de Gobierno instara al Gobierno de la Nación a declarar el puerto de El Gorguel como puerto de interés nacional y para que se impulsara su construcción".

"Básicamente, la Secretaría General de la Consejería dijo que ya había bastante documentación, incluso libros que argumentaban la necesidad del puerto; pero bueno, sinceramente, yo no suelo ser mal pensado" y "dije 'no hay problema, preparamos un argumentario y lo sacamos", pero "los hechos me han quitado la razón", ha expresado.

Reunión con la Autoridad Portuaria

Pancorbo ha explicado que se ha puesto en contacto con el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC), Pedro Pablo Hernández, para solicitarle una reunión.

"Estoy esperando que me dé fecha y hora para reunirme con él y que me informe sobre qué tiene pensado, cómo van a poner el recurso en el Ministerio, si lo van a hacer con medios propios, si van a contar con alguna empresa consultora. Estoy interesado en cómo se va a actuar desde el puerto de Cartagena", ha precisado el consejero de Vox, quien ha insistido en que "todo el apoyo que necesite de nuestra parte se lo vamos a brindar".