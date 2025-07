Joaquín Hernández: “Lorquí es un referente industrial por su magnífica ubicación y comunicaciones”

Joaquín Hernández (Lorquí, 1974) es alcalde de Lorquí por el PSOE desde 2011. Podríamos decir que las dos grandes pasiones del primer edil ilorcitano son, sin duda, la enseñanza -estudió Magisterio en Educación Especial y tiene un máster en Audición y Lenguaje- y la política. Su vocación por el servicio público es claramente meridiana. Y le avalan sus resultados: tres reelecciones seguidas y el respaldo de su pueblo, que le quiere, le respeta y le agradece su esfuerzo denodado por hacer de Lorquí un municipio mejor. Es un profundo conocedor de la administración local y, prueba de ello, es que presidió en 2015 la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Lorquí avanza, en breve estrena centro de salud y tiene tres obras de Salzillo, que hacen de su Semana Santa una delicia cultural digna de visitar. Damos fe. Campechano, desenfadado y siempre vivo, Joaquín Hernández responde a este cuestionario que le plantea LA RAZÓN.

-Lleva usted 14 años en el cargo. Supongo que es un signo de que en su municipio le quieren y aprueban su gestión. ¿Qué balance hace de lo que llevamos de legislatura? ¿En qué ha mejorado Lorquí?

Supongo que es así, porque realmente siento ese cariño. Ser alcalde de un pueblo implica que cada vez que sales a la calle vas parándote con los vecinos, que te trasladan sus necesidades e impresiones, no tienes descanso. Pero, en esas conversaciones percibes también la aprobación y el aprecio; más allá del respaldo en las urnas que, afortunadamente, también lo he tenido.

Lorquí es un nuevo municipio. Cuando asumí mi cargo era consciente de que mi pueblo necesitaba una inversión muy importante en infraestructuras. Era un gran reto, pero un reto que hemos alcanzado en esta legislatura. Lorquí es un Lorquí moderno, adaptado y sostenible. En los últimos años se han invertido más de doce millones de euros, gracias a los Fondos Europeos, para que nuestro municipio sea un referente. Inversiones que han rehabilitado y recuperado espacios tan necesarios como la Biblioteca, el Centro de Salud, la Escuela Infantil y el Campo de Fútbol, entre otros, y tan emblemáticos como el antiguo Ayuntamiento y el Palacete de la Arboleda. Lorquí es ya el Lorquí del futuro con el que soñábamos hace sólo unos años.

-¿Qué tienen las fiestas de Santiago Apóstol que no tienen las de otros municipios de la Región? Los ilorcitanos cuentan que, quien va, repite.

Lorquí es un pueblo que acoge. Y eso se siente también en sus fiestas. Estos días hemos duplicado nuestra población, porque el que viene se siente de aquí, se siente como en casa. La amplia oferta de actividades de ocio y culturales y el importante despliegue de seguridad hacen que la gente se encuentre cómoda y que se dé un muy buen ambiente para disfrutar y compartir. Son más de veinte días con programación ‘non stop’ para todos los públicos y para todos los gustos. Y completamente gratuitas. Como bien dices, quien viene repite.

- El otro día le veíamos muy contento con el consejero Juan José Pedreño, porque quedan ya solo unos meses para que el nuevo centro de salud del municipio sea una realidad. 20 años esperando, es mucho tiempo.

Pues sí, es mucho tiempo el que llevamos reivindicando y demandando este espacio tan necesario. Sin embargo, ahora quiero quedarme con lo positivo y es que, en unos meses, Lorquí contará con un Centro de Salud como hay pocos en la Vega del Segura, gracias a la inversión que se ha hecho con los ‘Fondos Next Generation’ del Gobierno de España. Los vecinos de Lorquí merecían esta infraestructura sanitaria y, por fin, va a ser una realidad.

-¿Cuáles son las asignaturas pendientes de Lorquí en estos momentos?

Lorquí, como he dicho, ha mejorado mucho en sus infraestructuras y hay que seguir haciéndolo. Queremos que Lorquí pueda contar con un Centro de Mayores, que también es una reclamación histórica y estamos trabajando para la ampliación de nuestros polígonos y áreas industriales. Lorquí es un referente industrial por su magnífica ubicación y comunicaciones y son muchas las empresas y compañías que buscan suelo en nuestro municipio. Queremos poder dar respuesta a esas necesidades de suelo industrial y de desarrollo, para que Lorquí siga creciendo.

- No todo el mundo sabe que en la Semana Santa de Lorquí hay tres obras de Salzillo. Eso es un polo de atracción para el turismo cultural y religioso ¿Cómo se promocionan en el exterior para dar a conocer los encantos de su municipio?

Los salzillos de Lorquí han sido los grandes desconocidos durante muchos años, pero hemos hecho un gran esfuerzo de promoción y difusión para ser reconocidos como ‘Ciudad de Salzillo’ con tres piezas de primer nivel. Tanto es así, que estas piezas van a ser protagonistas en las dos principales exposiciones a nivel nacional que se van a hacer de arte sacro en los próximos meses. ‘La Dolorosa’ viajará a Zamora para la exposición ‘Las Edades del Hombre’ y los tres salzillos, el conjunto escultórico al completo, también se trasladará al Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Estamos muy contentos por este reconocimiento y trabajando ahora para lograr la Declaración de Interés Turístico Regional de nuestra Semana Santa, que también es única.

- Dicen que en los pueblos se vota a las personas, más que a las siglas políticas. ¿Cómo ve la situación del PSOE en estos momentos? ¿Cree que Sánchez ha atajado la corrupción y ha asumido responsabilidades?

Creo que la política es mucho más complicada de lo que mucha gente puede pensar. La gran mayoría de los que estamos aquí, lo hacemos por servicio público y por amor a nuestra tierra. Los casos de corrupción vienen haciendo, históricamente, mucho daño a todos los políticos honrados, que somos la inmensa mayoría. Creo que la responsabilidad y el compromiso son muy importantes en política y lo fácil, a veces, es salir corriendo. Lo difícil es quedarse y afrontar los problemas. España se encuentra en una situación decisiva. Son tantos los avances y los logros en derechos sociales que pueden perderse, que hay que ser valientes y comprometidos aunque, a veces, el desgaste y el precio personal es muy alto.

- ¿Qué opina de lo que ha pasado en Torre Pacheco? ¿Cree usted también que VOX alimenta los discursos xenófobos? ¿Deberían ponerse PP y PSOE de acuerdo en materia migratoria?

Creo que, sin duda, hay quienes tratan de crear una alarma y un caos que no es real. Hemos vivido unos días de mucha angustia y tensión. Hemos sufrido las consecuencias de los mensajes que se están lanzando a la población, sin razón y sin medida, tratando de crear un conflicto que no es real. España y la Región de Murcia son territorios ejemplos de acogida y de convivencia pacífica, como se demuestra históricamente, y quienes tratan de mostrar lo contrario hacen un flaco favor a nuestra tierra y a nuestra historia. Lo ocurrido ha sido un claro ejemplo de que hay quienes están dispuestos a lo que sea por conseguir rédito político. Y han echado leña al fuego con discursos incendiarios. Pero, en política, no todo vale y el silencio y la inacción también te convierte en cómplice.

- Cuéntenos dónde va a pasar sus vacaciones y recomiéndenos tres enclaves mágicos de la Región de Murcia que le gusta visitar y explíquenos por qué.

Yo soy muy de mi tierra y muy murciano. Siempre paso mis vacaciones aquí, porque tenemos unos espacios y una riqueza natural únicas. Los murcianos somos unos privilegiados. Yo no entiendo mi verano sin La Manga, por supuesto, y luego hago otras pequeñas escapadas a otras zonas de costa en Águilas o Mazarrón. Son tantas y tan buenas las playas que tenemos, que me gusta conocerlas todas. Y, por supuesto, para quien no lo conozca aún: Lorquí, con sus casas cueva, sus norias, sus cabezos, sus huertas y su río. El turismo de interior debe tener también el protagonismo que se merece. Y en la Región de Murcia también podemos presumir de esto.