López Miras aviva el debate y pide a Pedro Sánchez reactivar El Gorguel de Cartagena

Desde hace apenas unas semana, la ampliación del puerto de Cartagena, a través del conocido proyecto de El Gorguel, ha supuesto todo un quebradero de cabeza para la política regional, después de que el Ministerio que dirige Teresa Ribera diera carpetazo a esta infraestructura y fulminara de manera unilateral uno de los proyectos estratégicos más destacados para la Comunidad. El presidente murciano, Fernando López Miras, ha endurecido este martes sus críticas al Ejecutivo central, y ha pedido a Pedro Sánchez que, en su visita el próximo viernes a Los Alcázares a un mitin de campaña del 9-J, «desautorice» a Ribera.

La polémica visita de Sánchez, acompañado por la propia ministra y cabeza de lista a las elecciones al parlamento europeo, llega en un momento en el que la tensión por El Gorguel está más presente que nunca, ya que diferentes sectores políticos y económicos de la Comunidad, así como la propia Autoridad Portuaria, han calificado esta actuación de «maltrato» y «ninguneo» al mermar el crecimiento y desarrollo regional.

«Espero que Sánchez desautorice a la ministra Ribera para que no se dé carpetazo al Gorguel y se pueda reactivar un proyecto tan importante para la Región, que generaría miles de oportunidades y empleos», ha aseverado López Miras.

De hecho, cabe recordar que tras conocer la decisión del Ministerio, el propio dirigente autonómico envió una carta a Sánchez para concertar una reunión y abordar los motivos por los que se había vetado el proyecto. Una misiva que, no obstante, este martes ha asegurado que no ha obtenido respuesta, ni siquiera con motivo de la visita del presidente el próximo viernes a la Comunidad. «Ojalá se pudiera dar ese encuentro», asegura López Miras antes de lamentar que el presidente del Ejecutivo de la Nación está «acostumbrado a venir a la Región solo a hacer campaña electoral y no a preocuparse ni ocuparse de los asuntos importantes de los murcianos».

PSMR pide un proyecto serio

Paralelamente, el debate también se ha extendidod hacia otras filas políticas. El secretario general del PSOE en la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha considerado «evidente» la necesidad de poner en marcha «un proyecto serio» para ampliar el puerto de Cartagena, al tiempo que insiste en que «hay que hacerlo de una forma sostenible, tanto ambiental como económicamente».

El socialista acusa al Gobierno regional de «mentir» a la ciudadanía porque en 2021 López Miras ya presentó el proyecto de Barlomar, «descartando de facto el macropuerto de El Gorguel, y cuando lo hizo ya sabía que ambos proyectos eran incompatibles». En este sentido, incide en que el PP «lleva más de 14 años engañando a la ciudadanía y vendiendo humo».

Ante estas declaraciones, el portavoz del PP en la Asamblea, Joaquín Segado, ha respondido asegurando que Vélez «puede echarle la culpa hasta a Franco, pero quien ha dado carpetazo al proyecto de ampliación del puerto de Cartagena ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera».

Segado asegura que no van a permitir «que un Gobierno nos obligue a renunciar por capricho a nuestro futuro, porque haya unas elecciones y haya quien quiera sacar provecho político», y sobre El Gorguel, ha defendido que ha sido el Gobierno regional el que ha encargado decenas de estudios con todas las universidades de España, «con los mayores expertos científicos del mundo hemos, y ha invertido millones de euros en elaborar informes».

Según Segado, todo se ha hecho con el objetivo de dar «viabilidad a un proyecto que es difícil, pero que es viable y posible, y que además hubiera supuesto un salto exponencial en el desarrollo económico de la Región» y ha concluido aseverando que «ni el Gobierno de López Miras, ni el PP entrarán en el juego de la confrontación y la división que quiere imponer el PSOE».