López Miras muestra su apoyo incondicional a Feijóo en Murcia: "Somos la comunidad que más avales ha presentado apoyándote"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha mostrado su férreo apoyo incondicional al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto del PP en la Plaza de los Apóstoles de la capital. López Miras ha agradecido a Feijóo que sea "el líder nacional de cualquier partido político que más veces ha pisado la Región de Murcia", citando sus visitas a Murcia, Cartagena, Lorca, Cieza y Caravaca de la Cruz, entre otros. "nunca antes un líder político había estado comprometido con la Región de Murcia como Feijóo. Nunca había podido hablar de cuestiones importantes tan claro como he hablado con el presidente Feijóo", ha asegurado el presidente regional.

López Miras ha querido recordar que esa fidelidad se la devuelven los populares murcianos de cara al Conrgeso del partido en julio. "Tu compromiso y lealtad con esta Región y partido te lo devuelven con lealtad. Somos la comunidad autónoma que más avales ha presentado apoyándote. Es un ejemplo de que tienes el apoyo del PP de la Región de Murcia", ha indicado.

Ante una plaza abarrotada en un mítin, López Miras ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha caído ya" y "solo falta que pongan las urnas", algo que ha dicho que debe hacer al no cumplir con sus obligaciones. En esta materia, ha sacado a colación dos puntos: la financiación autonómica y el agua.

En primera instancia ha exigido al Ministerio de Hacienda que actualice ya las entregas a cuenta y pague el FLA extraordinario, un montante que ha sumado en 12.000 millones de euros vitales para los servicios básicos murcianos. "Con 6.500 millones de euros de presupuesto que no te den 1.200 millones de euros es abocarte a la quiebra y a la ruina. Ha pasado medio año, nos deben ese dinero porque es de los murcianos", ha recriminado López Miras. El presidente regional se ha preguntado "¿cómo puede ser que en 7 años no hayan querido hablar de una reforma del sistema de financiación que hace que los murcianos recibamos menos que el resto de los españoles?". En ese sentido, ha dicho que si el Gobierno no es capaz de iniciar una ronda de contactos para reformular el sistema de financiación autonómica, algo que es su obligación, debe tomar la decisión de convocar elecciones.

Donde más se ha extendido es en el recorte del 50% al Trasvase Tajo-Segura, algo que ha dicho que es incomprensible. López-Miras ha admitido que "ha desistido" de pedir un Pacto Nacional del Agua y por eso simplemente ha asegurado que le pide a Sánchez "que no toque nada, que lo deje como está, ni el Trasvase Tajo-Segua ni nada que tenga que ver con el agua, que ya Feijóo lo arreglará".

Ante la atenta mirada del "jefe", como se ha referido al líder nacional del PP, ha reivindicado que en el Congreso Nacional del PP el sexto punto vaya a tratar de la "gestión en materia de agua", algo que ha dicho que tiene muy presente el líder popular. "España necesita una visión del agua como la que tiene Feijóo". En ese sentido, ha recriminado que lo único que piden desde la Región de Murcia es "que cuando se tomen decisiones se hagan desde el consenso".

Con cánticos de "oa oa oa, Feijóo a La Moncloa" ha acabado el acto en Murcia, con banderas azules del PP y el convencimiento de López Miras de que Feijóo sustituirá a Sánchez.