López Miras tras la Conferencia de Presidentes: “Todas las propuestas que hemos hecho han tropezado contra un muro”

Financiación y agua. Esos son los dos grandes asuntos que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo de la Región de Murcia en la 28ª Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado este viernes en el Palacio de Pedralbes en Barcelona. El líder del Gobierno autonómico, Fernando López Miras, no ha hecho declaraciones a su llegada a este cónclave de jefes territoriales, pero fuentes del Partido Popular han transmitido las dos grandes reivindicaciones que ha hecho la comunidad autónoma en este encuentro.

Por un lado, el Ejecutivo regional ha planteado la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómica, que "castiga" a la Región de Murcia y que es precisamente uno de los "caballos de batalla" del Gobierno autonómico. En concreto, Miras insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que lleve a cabo medidas encaminadas a actualizar las denominadas entregas a cuenta. La forma de articularlo, según fuentes de la Comunidad, sería a través de un decreto ley, que subsanaría el trato de inferioridad que sufre la Región respecto a otros territorios. Traducido en cifras, eso significaría que la comunidad autónoma está dejando de percibir en este concepto la friolera de 230 millones de euros. En caso de que el Gobierno de Sánchez no pudiera acometer esa reforma por su falta de apoyos en el Congreso de los Diputados, desde el Ejecutivo regional se suman a la petición de otros barones del PP de convocar elecciones.

La segunda reivindicación, importante para los intereses de la Región de Murcia, es el agua. Las mismas fuentes del Gobierno regional han apuntado que el presidente López Miras ha planteado al presidente del Ejecutivo nacional la posibilidad de llevar a cabo un plan de infraestructuras hidráulicas, tal y como se ha hecho en Portugal. Bajo el lema "el agua que une", el Gobierno luso ha tratado de poner solución con esta iniciativa al problema de la sequía y al "fantasma" del cambio climático. Una alternativa, sin duda, al "hachazo" al trasvase Tajo-Segura que pretende acometer el ministerio para la Transición Ecológica, con el cambio en las reglas de explotación del acueducto a partir del año 2027.

Miras sí se ha pronunciado al término de la Conferencia de Presidentes y lo ha hecho para lamentarse de falta de voluntad para el diálogo y el consenso por parte de Pedro Sánchez. El presidente regional ha asegurado que el Gobierno ha convocado dicho encuentro para desoír todas y cada una de las reivindicaciones que han hecho los líderes autonómicos. “De los puntos que llevábamos en el orden del día los presidentes autonómicos, solo estábamos pidiendo una respuesta por parte del presidente del Gobierno, que transmitiese un mínimo de compromiso político de que estaba de acuerdo, o de que se iban a iniciar los trabajos para poder negociar o consensuar esos aspectos. Cero, nada. Todas las propuestas que hemos hecho han tropezado con el muro y han rebotado otra vez hasta los presidentes autonómicos”, ha transmitido López Miras en rueda de prensa.

En concreto, el jefe del Ejecutivo autonómico no ha ocultado su decepción, porque las propuestas que traía el Gobierno regional para poner encima de la mesa han caído en saco roto. El más claro ejemplo ha sido el asunto de la financiación autonómica. López Miras ha recordado que la Región de Murcia es una de las comunidades peor financiadas del país, y el Ejecutivo nacional no ha mostrado ni el más mínimo interés por satisfacer las demandas territoriales en este sentido. El líder regional ha asegurado que “condonar la deuda no es reformar el sistema de financiación autonómica. Condonar la deuda es un parche, pero no es poner solución al origen del problema de la mayoría de la deuda de las comunidades autónomas, que es la infrafinanciación”. En esta línea, ha recordado que cada murciano percibe 1.000 euros al año menos que lo que reciben los ciudadanos de otras comunidades autónomas.

Otro de los asuntos que han abordado los líderes políticos -el único del que parecía interesado en hablar el Gobierno de Sánchez- ha sido la problemática para el acceso a la vivienda. López Miras se ha referido a este materia y ha dicho que “esa ley de vivienda es parte del problema que tenemos en cuanto a la falta de acceso, la dificultad de acceso a la vivienda por parte de los españoles. Pero un acuerdo que se inicia con el ‘yo invito y tú pagas’, exigiéndole a algunas comunidades como la Región de Murcia, cuyos habitantes reciben mucho menos que el resto de otros españoles”.

Por último, el presidente regional ha valorado también el desdén mostrado por el Ejecutivo nacional respecto a la cuestión hídrica y ha criticado los planes para seguir con la hoja de ruta del recorte al trasvase Tajo-Segura. En sentido, Miras ha mostrado su frustración ante la falta de diálogo y de entendimiento por parte del Gobierno de Sánchez y ha expresado que “hoy España tiene las mayores reservas hídricas de los últimos 20 años. Todas las cuencas hidrográficas están por encima del 80% salvo una, la del Segura, que no llega al 30%. Ahora es el momento de abordar un Plan Nacional de Agua. Un Pacto Nacional del Agua que haga que llegue a todos los hogares españoles en las mismas condiciones”. Y es aquí cuando se ha referido al modelo portugués antes mencionado.

Una Conferencia de Presidentes que López Miras ha calificado, en definitiva, como “frustrante” y “decepcionante” y que se ha convertido en “una suerte de monólogos” de los líderes autonómicos.