Lorca recupera la capitalidad comarcal del ocio, cultura, gastronomía y hostelería

“Lo que está por llegar es apasionante. 2024 es el ‘Año de Lorca’. Los ‘tardeos’ de Nochebuena y Nochevieja han demostrado que se ha roto la tendencia y que no solo los lorquinos han decidido quedarse en la Ciudad, sino que nuestros vecinos, los de las comarcas de los Vélez, de la Almanzora, nos han elegido en estas fechas claves para buscar ocio, cultura, gastronomía y comercio”, ha afirmado este martes tajante el alcalde, Fulgencio Gil Jódar.

Lo hacía acompañado por el presidente de la Asociación Profesional de Hosteleros de Lorca, Hostelor, Jesús Abellaneda; y los concejales de Festejos, María de las Huertas García; y de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas López. En la Plaza de España, que se convertía estos días en centro neurálgico de las celebraciones han ofrecido la valoración de los ‘tardeos’ de Nochebuena y Nochevieja. “Está constatado que no se habían vivido unas celebraciones más multitudinarias. Las plazas de España, Arcoíris, Joaquín Castellar, Calderón de la Barca… aparecían abarrotadas de público. Era imposible prácticamente desplazarse por calles como Álamo, Corredera, Almirante Aguilar… Es, repito, una tendencia que ha cambiado. Los lorquinos ya no tienen necesidad de buscar fuera lo que tienen en Lorca. Y no solo eso, sino que cada vez son más los que nos eligen para disfrutar de la cultura, de lagastronomía, del ocio, del comercio”, ha insistido el alcalde.

Lorca recupera la “capitalidad comarcal. Esta situación se acentuará con los acontecimientos previstos en los próximos meses. La apertura del Palacio de Guevara como espacio expositivo y de la Plaza de Toros de Sutullena, se sumarán a los acontecimientos habituales, Carnaval, Semana Santa, Feria y Fiestas, festivales de música y la programación del Auditorio Margarita Lozano y el calendario de ferias y congresos de Ifelor”, ha añadido.

El ‘tardeo’ de Nochebuena sorprendía a todos en cuanto a presencia de público no solo de la ciudad y de las pedanías. “Hemos constatado cómo los aparcamientos de la Ciudad e incluso los disuasorios mostraban una mayor ocupación en los días claves de la Navidad. Las entradas a la Ciudad, tanto desde Murcia como desde Almería, registraban la masiva presencia de vehículos que se dirigían hacia el centro”, ha explicado el edil de Seguridad Ciudadana.

Y la edil de Festejos ha puesto énfasis en que “la programación ha contribuido a generar esas zonas de ocio en torno a las que se han dado cita miles de personas”. No ha ofrecido cifras concretas. “Es muy difícil marcar un número, pero las imágenes hablan por sí solas. Calles y plazas tan repletas de público que era difícil desplazarse de un lugar a otro. Todos hemos estado en la calle y hemos visto de lo que hablamos”.

La edil se ha referido al éxito logrado esta Navidad. “Ahora que hemos conseguido abrir brecha, vamos a acentuar este camino, aprovechando los grandes eventos de los próximos meses. El éxito de la Navidad es un incentivo que nos anima a todos a abrir una etapa que nos ilusiona”.

El presidente de Hostelor ha asegurado que “éste ciclo de Navidad ha sido muy intenso. Podemos decir que se han cumplido todas las expectativas que estábamos esperando a nivel de facturación económica para la hostelería. Pero también se han cumplido las expectativas de imagen corporativa”.

Y ha destacado la importancia de la colaboración del Ayuntamiento “en los cortes de calles, ampliación de terrazas, de horarios y música ambiental, lo que hace que la Ciudad de Lorca se consolide con esa oferta de ‘tardeo’, que provoca no solo que la ciudadanía responda, sino las visitas que conlleva de poblaciones limítrofes”. Por último, también ha hecho referencia al ‘tardeo’ “responsable, cívico y ejemplar” que ha imperado en la Ciudad.