El PP de Molina de Segura (Murcia) plantea a Vox negociar un gobierno de coalición

El presidente del PP y candidato a la alcaldía de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha señalado este martes su invitación a la formación política VOX para constituir una mesa de negociación para llegar a un acuerdo de gobierno que “deje las siglas y los dogmas partidistas a un lado y que haga realidad la decisión que los molinenses han tomado a través de las urnas. Además, nuestros ciudadanos esperan de nosotros que actuemos en consecuencia y formemos un Gobierno que les devuelva la ilusión por su ciudad y recupere la prosperidad que los socialistas les han quitado”.

Así lo ha puesto de manifiesto en una comparecencia en la sede local del partido para explicar la hoja de ruta que va a seguir para conformar un Gobierno estable de centro – derecha de cara al Pleno de Constitución de la corporación, que se celebrará el próximo 17 de junio y en el que saldrá elegido el próximo alcalde de todos los molinenses.

Según ha recordado, el PP ha incrementado en un 21 por ciento el número de votantes respecto a 2019, así como también el numero de votos en "prácticamente la totalidad" de las mesas electorales. "Hemos obtenido 2 concejales más que en la anterior convocatoria, fruto del esfuerzo incansable a lo largo de estos últimos 4 años en los que hemos hecho una oposición responsable y pensando siempre en los intereses generales de todos los molinenses".

Los resultados electorales abren la puerta a poder conformar un Gobierno alternativo al actual, conformado por PSOE y Podemos, porque la mayoría de los molienses han apostado por opciones de centro – derecha con casi un 50% de los votos frente al 43% de los obtenidos por la izquierda y teniendo presente que el PP de Molina de Segura ha superado por 86% de votos a VOX.

Tal y como ha puesto de manifiesto el popular, y según las últimas declaraciones de la formación VOX, el partido de Santiago Abascal vincula el llegar a un acuerdo en Molina al resto de municipios y Región, lo que desde los populares consideran desacertado “ya que lo que debe primar es defender la voluntad de los molinenses, por lo que la negociación debe hacerse aquí y no en otros escenarios. Ahora es el momento de seguir demostrando a los molinenses que son nuestra prioridad y que en nuestras manos está hacer realidad el gobierno que decidieron el pasado domingo 28 de mayo. No tenemos excusa para no conformar un Gobierno estable de centro – derecha en Molina de Segura, ya que entre PP y VOX sumamos 14 concejales, uno por encima de la mayoría absoluta” ha concluido Alfonso.