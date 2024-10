La Región de Murcia refuerza la promoción del Camino de la Cruz y su Año Jubilar en el Reino Unido e Irlanda

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes de la Región de Murcia ha organizado un nuevo viaje de prensa (press trip) para reforzar la promoción del Camino de la Cruz de Caravaca y de su Año Jubilar como una de las mejores experiencias de peregrinación para visitantes procedentes del Reino Unido e Irlanda.

Para ello, el Instituto de Instituto de Turismo de la Región de Murcia, junto con la agencia de relaciones públicas de Reino Unido 'Lotus', ha invitado a un grupo de periodistas procedentes de cabeceras de amplia difusión, como 'The i' y 'The Metro', y de otras dirigidas a un perfil más concreto, como 'The Scotsman' y 'The Catholic Herald', con el objetivo de que publiquen en estos medios artículos y reportajes sobre la Región de Murcia y su oferta de turismo religioso, tanto en soporte impreso como digital.

Éste es el tercer viaje de prensa que lleva a cabo el Instituto de Turismo dirigido al mercado británico, después de los realizados con 'The Times' y con 'Euronews', actuaciones incluidas en la estrategia de internacionalización del Camino de la Cruz y del Año Jubilar de Caravaca 2024, enfocada a difundir y poner en valor estos recursos ante millones de visitantes potenciales.

El mercado británico es de gran importancia para la Comunidad, ya que se trata del o mayor emisor de turismo internacional a la Región de Murcia y es el que cuenta con más conexiones aéreas directas a través del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

En concreto, según los últimos datos de Frontur del Instituto Nacional de Estadística, el Reino Unido fue hasta agosto el mercado extranjero que aportó más turistas a la Región, con 218.931, un 27,2 por ciento del total de viajeros internacionales.

Además, según Egatur, en los primeros ocho meses de 2024, éste fue el país emisor que mayor gasto turístico generó en la Región, con 320,6 millones de euros, un 28,6 por ciento del total del gasto de los turistas extranjeros.

Visitas y novedades

En su primera jornada, los participantes de este 'press trip' visitaron la ciudad de Murcia y algunos de sus principales atractivos turísticos, como la Catedral, el Real Casino, el Santuario de la Fuensanta o el nuevo centro de visitantes 'MadinaMursiya'.

Durante la segunda y tercera jornada, los periodistas recorrerán dos tramos del Camino de Levante a pie, el primero con origen en Mula y final en Bullas, de 13 kilómetros, y el segundo con origen en Bullas y meta en Caravaca de la Cruz, de 17 kilómetros.

Además de conocer de primera mano la experiencia del peregrinaje, los participantes disfrutarán de la mejor oferta gastronómica de la zona, del enoturismo, la cultura y la tradición, visitando bodegas o museos tan emblemáticos como el de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz, cuya fiesta está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Como novedad, la agenda incluye la visita a la localidad de Cehegín, donde podrán degustar 'La tapa del año' de la Región en el Casino Felymar, ganador de dicho concurso. Otra de las novedades ha sido la incorporación de la visita a una fábrica de esparteñas o espadriles en Caravaca de la Cruz con el objetivo de dar a conocer a los visitantes tradiciones locales que no se pueden encontrar en ningún otro lugar.