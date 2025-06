Ruth Lorenzo y Sole Giménez ponen voz a los 1.200 años de Murcia

La ciudad de Murcia va a vivir los próximos días 23 al 27 de junio toda una serie de actos, que van a suponer el culmen a la conmemoración del 1.200 aniversario de la fundación de la capital -aunque va a tener y está teniendo lugar durante todo este año- y que, según los datos históricos, se produjo un domingo 25 de junio del año 825 por parte del emir Abderramán II. Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, José Ballesta, quien ha ejercido de maestro de ceremonias de todos los protagonistas que van a ser parte activa de esta semana grande murciana.

Por un lado, las mañanas van a estar repletas de eventos históricos y culturales, con una clara vocación divulgativa y didáctica, que tiene por objetivo hacer ver de la importancia de esta efeméride. Por otro lado, las tardes y las noches van a estar dedicadas a la parte más lúdico-festiva, con artistas de renombre del panorama musical, que van rendir tributo a la capital con sus espectáculos. Todos esos actos serán a partir de las 22 horas y tendrán como escenario la plaza del Cardenal Belluga, a los pies de la Catedral, con su imafronte como telón de fondo.

El primero de esos eventos tendrá lugar el próximo 23 de junio y será el show-espectáculo ‘El Rey Lobo’, una estampa de baile flamenco, en la que se conjugan algunas alusiones al exótico Medio Oriente. Según ha explicado el concejal de Cultura e Identidad del ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés, se trata de “un gran espectáculo, en el que se compagina la música, la danza, la palabra en forma de poesía, de la mano de la compañía murciana de danza, que está dirigida artísticamente por Olivia Bella y por Miguel Ángel Serrano”.

La segunda gran cita artística, prevista para el 24 de junio, será el concierto de Sole Giménez. La que fuera voz de Presuntos Implicados hará un repaso a su extensa carrera en solitario, e interpretará algunas de sus canciones más conocidas, que le han valido numerosos reconocimientos en España y en América.

Al día siguiente, el 25 de junio, será el turno para la artista murciana Ruth Lorenzo, que ha dado a un giro a su carrera musical y presentará su último y rockero trabajo titulado ‘Black Sheep’, con una banda integrada por músicos murcianos. “Me encanta formar parte de la parte lúdica de estos actos. Yo nací en el barrio de Vistalegre hace exactamente 42 años y, ser 42 años de estos 1.200 de Murcia, es un honor. He viajado por el mundo, me he criado en Estados Unidos, viví 6 años en Inglaterra pero, lo que para mí es mi corazón, es mi ciudad”, ha dicho visiblemente emocionada la cantante. Lorenzo saltó a la fama allá por el año 2008 en el conocido programa de televisión ‘Factor X’, un ‘reality’ de talentos que le catapultó a la fama.

El jueves 26 de junio será el turno para los Parrandboleros. La histórica banda murciana de canción romántica y boleros, compuesta por más de 30 miembros, pone la banda sonora a este 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, con una canción que han creado ‘ex profeso’ para la ocasión. Manuel Manjón, uno de los miembros de esta tradicional formación de la tierra, ha asegurado que se trata de “una canción que se ha hecho con mucho cariño y la verdad es que a la gente creo que le está gustando y, bueno, eso para alguien que hace música, es lo mejor que nos puede ocurrir”.

El último día de esta intensa semana, el viernes 27 de junio, el protagonismo será para los más pequeños con el musical ‘Tadeo Jones, la Tabla Esmeralda’, un espectáculo que aúna música, danza y ‘videomaping’, una tecnología que permitirá proyectar animaciones visuales y sonoras en los edificios de la emblemática plaza de Belluga. El concejal de Cultura ha apuntado que “es el musical familiar más exitoso de los últimos tiempos y el estreno español más visto de todo el mundo en el que, como saben, el protagonista tiene especial interés por la Arqueología y la Historia y, por tanto, hará también de manera especial algunas alusiones a la historia de nuestra ciudad”.

Historia de la ciudad

El Consistorio capitalino también ha previsto toda una serie de actividades de carácter académico, histórico y cultural. Así, se harán rutas turísticas guiadas por los lugares que representan el origen de la ciudad, como Madina Mursiya, el arrabal de La Arrixaca, o la Muralla Medieval de la mano de reputados expertos, como los arqueólogos María Ángeles Muñoz o Francisco José Muñoz. También habrá, tal y como ha explicado el concejal Avilés, mesas redondas que abordarán la fundación de Madina Mursiya, como la que moderará el profesor de la universidad de Murcia (UMU), Jorge Guiroa.

Los nombres de otros de estos actos, que se pueden consultar en la web del Ayuntamiento, son ‘Las fronteras de la taifa murciana en el siglo XI’, que correrá a cargo de José Luis Simón, del Instituto de Estudios Albacetenses; ‘Ibn Arabí: el océano sin orillas’, impartida por Pilar Garrido, catedrática de Literatura Árabe de la universidad de Murcia y ‘Entre acequias y murallas’, de Pedro Jiménez, de la Escuela de Estudios Árabes.

Por último, otro de los eventos importantes a destacar tendrá lugar el día 25 de junio en el Patio de Las Claras en Murcia por parte de los Moros y Cristianos, colectivo que es santo y seña en la ciudad. Un concierto que será protagonizado por la agrupación musical de Beniaján; en el que se va a estrenar la marcha ‘Murcia 1.200’, compuesta por el murciano José Ibáñez Barrachina y “que va a sonar muy especialmente en todos los festejos, que se celebrarán en adelante durante este año 2025”, según ha apuntado el edil de Cultura e Identidad de Murcia.

Una última semana de junio en la que capital se va a ‘vestir’ de Historia, Cultura y fervor por las raíces.