El senador Bernabé entrega a la ministra Aagesen un saco de estériles mineros y el PSOE le denuncia por "intimidación"

PP y PSOE han protagonizado este martes una bronca en el Pleno del Senado después de que el senador 'popular' de Murcia Francisco Bernabé se haya levantado de su escaño para colocar en el sitio de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, un saco lleno de estéril minero en modo de protesta por la bahía de Portmán (Murcia).

En concreto, el senador del PP ha preguntado a Aagesen por los "motivos" por los que el Gobierno "ha decidido de manera unilateral romper el consenso existente para llevar a cabo la regeneración medioambiental de la bahía de Portmán, en La Unión (Murcia), y optar en su lugar por el sellado de los residuos mineros contaminantes".

Después de la pregunta, Francisco Bernabé se ha levantado de su asiento para llevar al sitio ocupado por Aagesen un saco de estéril minero de la bahía de Portmán, algo que ha provocado las quejas de toda la bancada socialista y la incredulidad por parte de la vicepresidenta tercera.

Y es que mientras estaba respondiendo la vicepresidenta tercera, los senadores murcianos del PP han exhibido unos carteles en los que se podía leer "sellar Portmán, no es regenerar".

Antes de la pregunta en el Pleno del Senado, diferentes parlamentarios nacionales del PP han acompañado a los 200 vecinos de La Unión, con su alcalde a la cabeza, Joaquín Zapata, que se han concentrado a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde han colocado 35 sacos llenos de estériles mineros, procedentes de la bahía, que representan "un año de espera por cada uno, la frustración y lucha ciudadana por una regeneración real" de la bahía de Portmán.

Durante la tarde de este martes, el portavoz socialista en el Senado, Juan Espadas, ha presentado una denuncia en la comisaría de la Cámara Alta contra la actitud del senador del PP Francisco Bernabé.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, solicita al presidente del Senado, Pedro Rollán, que con el auxilio de los policías, adopte las medidas necesarias para hacerse cargo de la bolsa de arena, custiodarla y analizar su contenido.

Asimismo, el PSOE pide que valore los hechos producidos para indagar si ha existido riesgo o puesta en peligro de Aagesen o para alguna otra, atendiendo a la "presunta peligrosidad del contenido de la bolsa".

Cruce de acusaciones

Después de los gestos en la bancada del PP ha tomado la palabra el 'número dos' del Grupo Socialista, que ha acusado al senador 'popular' de haber "pisoteado" el decoro con este gesto, a la vez que ha denunciado la exhibición de los carteles durante la intervención de la ministra.

Del mismo modo, ha advertido de que el PP "luego se quejará" de que la gente pueda exhibir cualquier cartel durante el pleno, a la vez que ha reprochado a los 'populares' de "amedentrar y acosar" a una ministra.

Sin embargo, el secretario general del PP en el Senado, Javier Arenas, ha desdeñado las críticas del PSOE y ha defendido que en ningún caso "cabe pensar que la entrega de una bolsa de arenas tóxicas supone una amenaza". "Nuestro grupo parlamentario entero comparte los cartelitos que se han expresado", ha sostenido.

Yendo a la cuestión, Bernabé ha reclamado a la ministra que "rectifique y proceda como debe". "No al sellado, sí a la regeneración, no queremos otra solución. Avisados quedan y el que avisa no es traidor", ha sostenido.

Ante esto, Aagesen ha señalado que el anterior proyecto "no pudo llevarse a cabo por sentencia judicial", apostillando que también hablaba de sellado y que, por tanto, "no es una novedad".

"Es una solución fundamental, basada en criterios técnicos, en criterios ambientales, siguiendo las recomendaciones disponibles para proteger precisamente a esa población, el medioambiente y para evitar que esos residuos contaminantes pueden llegar precisamente a la población de Portmán", ha sentenciado Aagesen.

Es la segunda polémica que protagoniza Francisco Bernabé en algo menos de un mes, ya que hace unas semanas sugirió que el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, conocía a Jésica Rodríguez, ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, a lo que Puente le replicó que eran acusaciones "muy graves".

Durante la segunda comparecencia de Óscar Puente en la comisión de investigación del Senado, el parlamentario murciano del PP comenzó su interrogatorio mostrándole una foto de Jésica Rodríguez y preguntándole directamente al ministro si la conocía "personalmente", a lo que Puente respondió que no.

"¿Está usted seguro de que no va a salir ningún vídeo, ninguna fotografía, un audio, un whatsapp?", insistió el senador del PP, volviendo a negar categóricamente Puente.

Ante esto, Francisco Bernabé insinuó que la conocía a través de la fórmula de que "hay que personas que dicen que sí" se conocían de la época en la que Óscar Puente era alcalde de Valladolid, añadiendo que "mentir en la comisión de investigación es un delito que está tipificado en el Código Penal".