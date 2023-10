Testimonio: "A las 5 de la mañana noté mucho calor, yo creo que La Fonda ya estaba ardiendo"

La Policía Científica sigue trabajando para determinar qué provocó el fatal incendio que llevó la vida de 13 personas en la discoteca La Fonda Milagros. Poco a poco se van conociendo más datos de lo que pudo pasar esa noche. María Belén, una de las asistentes de esa noche en Teatre- la sala contigua a la que aparecieron los cuerpos- que estaba a la fiesta de "remember", notó que al entrar el aire acondicionado estaba "muy fuerte".

Conforme avanzó la noche, la sala se llenó de gente. "Sobre las 5:40 horas, más o menos, noté cómo hacía más calor, y se lo comenté a mis amigas. Era como si el chorro de aire acondicionado fuera de calefacción. Me senté sola en la barra, mientras todo el mundo daba saltos, porque hacía mucho calor. Pensé que no era normal, me empecé a agobiar y me salí de la discoteca".

María Belén llegó a las 6:08 horas a su casa. y ahora no deja de darle vueltas a si podrí haber hecho algo. "Creo que ya estaba ardiendo la Fonda. Y lo que se estaba filtrando era la temperatura. Solo notaba mucho calor".

Sin embargo, explica que una de las amigas con las que estaba insistía en que el calor era porque había mucha gente.

"Lo que sí que me llamó la atención fue los chorros de las bengalas que subían hasta el techo, sobre todo, porque Teatre está entero lleno de madera".

Cada vez que un DJ pinchaba, saltaban las bengalas, y toda la noche enchufaron los cañones de humo".

"No se me pasó por la cabeza que estuviera ardiendo. Pensé que era la calefacción".

Los cadáveres estaban en los aseos

Según ha explicado el jefe de bomberos de Murcia, Juan Ángel Navidad, los primeros cuatro cadáveres estaban en un aseo en la planta superior, otros siete en dos grupos en pleno pasillo, dos al extraer los escombros de la parte baja de los aseos, es decir, la estructura se mantuvo. Cede la pared del aseo".

Esta actuación ha supuesto la mayor intervención que han realizado los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia desde que se tiene constancia, según confirman a Europa Press fuentes de dicho Cuerpo.

Los bomberos, en su cuenta de X (antes denominada twitter), aseguraban que "la madrugada del 1 de octubre quedará marcada para siempre en nuestros corazones, nadie en la historia de Bomberos Murcia recuerda un servicio de estas características".

En el lugar trabajaron sin descanso y durante más de 30 horas un total de 100 efectivos y 22 vehículos; unas horas que, según aseguran, han sido "de intenso trabajo, nervios, tensión y mucha preocupación".

"Hemos trabajando incansablemente desde el primer hasta el último minuto, intentando devolverle a esas familias lo que más querían. Todo el cuerpo de bomberos de Murcia nos solidarizamos y mandamos mucho ánimo a familiares y amigos de las 13 pérdidas irreparables", dice en su cuenta '@BomberosMurcia'.

Los bomberos ya han regresado al parque y agradecen las muestras de cariño recibidas.

Recuerdan los bomberos que después de esta tragedia, la más grave ocurrida fue en el verano de 1990, en la carretera de El Palmar, cuando volcó un camión cisterna cargado de gasolina y arrolló a su paso varias viviendas.

El accidente dejó 8 víctimas mortales, entre ellas niños, y calcinó más de una veintena de vehículos. Al parecer, el camión, que iba cargado con 30.000 litros de gasolina, quedó sin frenos.