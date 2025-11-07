Un trabajador resulta herido con quemaduras en las instalaciones de una empresa de Alhama de Murcia

Servicios Sanitarios de Emergencia del '1-1-2' Región de Murcia recibían, a las 15.28 horas, una llamada alertando de humo negro y llamas en la parte trasera de las instalaciones de una empresa ubicada en Alhama de Murcia.

Posteriormente se confirmó que se había tratado de un conato de incendio que provocó un accidente laboral, resultando herido un trabajador que realizaba labores de albañilería, con quemaduras de segundo y tercer grado en brazos y piernas.

El afectado fue atendido en primera instancia por los servicios sanitarios internos de la propia empresa. Tras valorar la gravedad de las quemaduras, se desplazó al lugar una Unidad Móvil de Emergencias (UME) con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, que procedieron a trasladar al herido al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, en El Palmar (Murcia).

El Director del Plan de Emergencia Interior (PEI) informó que el conato de incendio había sido extinguido con medios internos de la empresa y que no era necesaria la intervención de Bomberos. Se dio aviso a Policía Local, Guardia Civil, Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), sanitarios del 061 y Bomberos del CEIS, quienes anularon su salida al confirmarse la situación controlada.