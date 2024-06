Vacío, así se pasea el "bus AVE" que Renfe ofrece a Cartagena, "estamos hartos ministro Puente"

Los trenes de alta se ha convertido en muchas ciudades de España como el método más rápido y barato para viajar hasta Madrid. La liberalización del sector y la irrupción de compañías que hacen claramente la competencia a Renfe, han revolucionado el sector.

Sin embargo, la Región de Murcia, no solo tiene un AVE con tiempos que no han dejado satisfechos a los murcianos-el AVE Madrid- Murcia tarda entre tres y cuatro horas- sino que además desde Cartagena tienen que coger un autobús.

El que todavía no se haya enterado se encontrará con este mensaje que denunciaba la Asociación Despierta CT Cartaginense. "Ministro Óscar Puente, esto es lo que ocurre en Cartagena, bueno, ¡qué le vamos a contar que usted no sepa! Compras un billete de tren que no es tren, es bus. Seguimos esperando su respuesta, de momento con casi 7.000 firmas de cartageneros muy, muy enfadados, hartos! ¿Harán algo?"

La opción, además, no convence a los usuarios, pues como denuncia esta misma asociación, lo habitual es que vaya vacío.

"Ministro Óscar Puente este es el tren de la línea Cartagena-Madrid, tren sin raíles y con transbordo por no restituirse como se comprometió el Ministerio de Transportes

para febrero 2024, autobús vacío porque nadie quiere un servicio así. ¿Nos responderán?"