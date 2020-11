Fuego al clero

El pasado martes, el hashtag «#FuegoAlClero» obtuvo la calificación de «trending topic», como el más seguido en Twiter. Con ese incendiario lema, se incitaba a quemar iglesias, sacerdotes y religiosos católicos, lo que constituye una grave invitación a cometer delitos con el común denominador del odio.

Lo sorprendente es que no hubiera ningún apercibimiento, estando como estamos en plena campaña gubernamental contra las incitaciones al odio y a la desinformación, hasta el punto de combatirse desde Moncloa con la creación de una «Comisión de la verdad». No nos consta tampoco que la Fiscalía especial contra esos delitos, haya instruido diligencias al respecto, en coherencia con la pasividad advertida.

También es llamativo que la red social del pajarito, que hasta censura a todo un presidente de los EEUU por considerar falso o inadecuado lo que dice, no solo no hiciera lo mismo en este caso, sino que permitiera que fuera el tema más comentado. La coincidencia en el tiempo con la campaña de la escuela concertada contra la «Lolailo de Celaá», no parece ser una «mera coincidencia», y cabe preguntarse qué hubiera sucedido si esa canallada, en vez de ir contra la Iglesia Católica y sus ministros, hubiera atacado a los musulmanes, judíos, gitanos u homosexuales, por ejemplo.

Sin duda, hubiera merecido un contundente reproche público y penal. La Historia de España tiene recuerdos de quema de iglesias y asesinatos masivos de católicos por el mero hecho de serlo, gobernando un Frente Popular como el de ahora. No juguemos con fuego...