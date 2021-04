Iván Redondo: ¿cuánto te paga Ayuso?

Mientras el PP de la Gürtel le daba a la caja B, un personaje listillo llamado Iván Redondo hacía de gurú del partido. Bárcenas le pagaba 207.000 euros al año, más que a ningún otro alto cargo del PP, Rajoy incluido. Su carencia de moralidad es proverbial. Era el estratega mejor remunerado de ese PP de la Gürtel que se manejaba en billetes de 500 y luego no se cortó un pelo a la hora de ejercer de cerebro en la sombra de la moción de censura por la Gürtel con los proetarras de Bildu, los golpistas de ERC y los chavistas de Podemos de compañeros de viaje. Una de sus primeras misiones en Moncloa fue ponerse las pilas para intentar arrebatar por las buenas o por las malas al PP esa Comunidad de Madrid que desde 1995 tiene color azul. Fueron a por todas en las autonómicas de 2019, eso sí, despreciando a Ayuso, y Ayuso se los comió con patatas. No le prestaron demasiada atención a la foto del cartel electoral del rival porque la despreciaban machistoidamente –«es tonta, está ida», decían– y porque un mes antes el PP había obtenido el peor resultado de la historia desde las generales de 1979. Ayuso retuvo para el PP la comunidad más importante de España desde el punto de vista simbólico, institucional y económico. Ni Sánchez ni su lacayo Redondete se lo perdonaron. Y desde el minuto 1 intentaron matarla civilmente. No había día en el que no le soltaran una coz, directamente o por plumillas de argumentario interpuestos. Las tertulias certificaban que iban todos a una: el mensaje de los comentaristas de izquierda era clónico, daba igual que hablaran o vomitaran en la Ser que en la Cope u Onda Cero, en La Sexta que en Cuatro, en Antena 3 que en Telecinco. La primera gran emboscada vino a cuenta del apartamento que alquiló la presidenta tras dar positivo por Covid en pleno confinamiento. La lincharon a modo y manera porque el hotelero Sarasola se lo había alquilado por 80 euros cuando la tarifa preCovid era de 210. Los obedientes periodistas de cámara de Redondete no cayeron en la cuenta de que el apartahotel estaba vacío, con lo cual hay que concluir que no sólo no tuvo trato de favor sino que más bien fue Sarasola quien pegó el sablazo a Ayuso. La siguiente vino a cuenta de la visita de Sánchez a Sol: hace falta ser memo para ir y, además, dispensar trato bilateral a una presidenta autonómica, como si fuera Merkel o Macron. El gol que les metió Miguel Ángel Rodríguez con las banderas fue mejor que el de Iniesta en Sudáfrica 2010. Luego se emperraron con el Zendal por órdenes de Redondo. Son tan tontos que no se percataron del nada despreciable detalle de que los ciudadanos, que no son gilipollas, están encantados con una infraestructura construida en 5 meses con 1.000 camas y dedicada en exclusiva al virus chino. Y ahora el tándem Sánchez-Redondete le ha hecho el favor definitivo a Ayuso: el presidente ha advertido que resucitará los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones en Madrid, dejando además como un mentiroso de tomo y lomo a Gabilondo, que juró y perjuró que no los tocaría. Entre tú y yo, Iván: ¿sigues cobrando del PP? ¿Cuánto te paga Ayuso?