Mala comparación de Vox

Vox necesita hacerse notar en la campaña de las elecciones madrileñas diferenciándose del PP para no ser deglutido por el tirón de Ayuso. El problema es que, en muchas ocasiones, forzar el distanciamiento de alguien te puede llevar a retorcer tus posturas hasta el ridículo. Así, la última campaña de Vox enfrentando el dinero que «cuesta» un mena (4.700 euros mensuales) con el dinero que recibe un pensionista en Madrid (presuntamente 426 euros mensuales) es un ejemplo de esta errática y desnortada estrategia de distanciamiento forzoso. Primero, las pensiones de jubilación medias en Madrid son de 1.366 euros mensuales, no 426 euros: Vox se está refiriendo, sin aclararlo, a las pensiones de jubilación no contributivas, las cuales no son ni mucho menos la norma en la comunidad (a día de hoy, sólo 27.000 personas las perciben frente a más de 1,1 millones de pensionistas contributivos). Segundo, aceptando por válida la comparación respecto a las pensiones no contributivas, se trata de una comparación en cualquier caso engañosa, dado que el «coste» de un mena no equivale a una transferencia monetaria de 4.700 euros mensuales para el menor extranjero no acompañado, sino que es el gasto que termina recibiendo en conceptos muy distintos (entre los que se incluyen su asistencia sanitaria o su educación): en tal caso, también deberíamos incluir el gasto en dependencia o el gasto en sanidad que recibe el pensionista no contributivo (por ejemplo, el gasto sanitario en una persona de más de 65 años es siete veces superior al de un menor), lo que haría que el contraste de cifras ya no resultara tan espectacular. Y, por último, el mensaje que en el fondo pretende transmitirse con esta campaña («si no pagáramos los menas, nuestros mayores podrían vivir mucho mejor») es peligrosamente populista dado que confunde por entero los órdenes de magnitud: actualmente hay 296 plazas para menas en la Comunidad de Madrid que tienen un coste de 15 millones de euros: tal cifra equivale al 0,075% del presupuesto de la CAM. Al margen de la opinión que podamos tener sobre si esa partida debería ser o no eliminada, parece evidente que el problema presupuestario de la CAM para adoptar otro tipo de políticas no viene de ahí: y meramente sugerirlo solo nos lleva a confundir a los votantes. Quizá sea eso lo que, en última instancia, esté buscando Vox con esta campaña.