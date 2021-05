Manual para poder opinar hoy martes en España

Quizá esté cambiando la ropa de verano por el invierno y lleve horas dando vueltas a si quita ya el edredón o aún queda frío. Quizá esté pensando en si la fecha de vacunación le va a joder las vacaciones o quizá no sepa, ya sin Pablo Iglesias, qué serie elegir y se pase las horas pasando bodrios en Netflix. Hay tantas cosas que, a veces se nos pasa lo que pasa y luego no tenemos opinión. Imagínense abrir Twitter y no tener nada que escribir. Aquí mi ayuda:

Tema 1: Inmigración. Es el asunto del momento, así que sería importante formarse una opinión. No es sencillo, pero es que además se complica porque debería usted opinar también acerca de Marruecos, el Sahara, el Polisario, Ceuta y Melilla, las fronteras, Alemania, la Unión Europa, Biden y, ojo, puede que hasta de Israel. Hay dos opciones: 1) «No tiene que haber fronteras en el mundo» o 2) «Si tan bien te parece, acógelos en tu casa». No arreglan nada ni aportan nada. Pero si las dice enfadado, parecerá que sí.

Tema 2: Ana Iris Simón. Pasamos de la política a la literatura, para que demuestre que está en todo. Ha escrito un libro llamado Feria que es la base de todo el lío montado. En él cuenta la vuelta a los orígenes y la nostalgia por el pasado que vivieron sus padres. Para mí, sin embargo, el nudo es la necesidad de tener hilos que nos sustenten, relaciones que hagan de nosotros, nosotros.

Pero es que además Iris Simón fue a hablar al Reto Demográfico del documento España 2050 contra la despoblación y más o menos defendió la teoría que se puede desprender de su libro. ¿Qué opinar? No es fácil aviso: primero hay que leer el libro, después escuchar el discurso y más tarde buscar lo que decía Ramiro Ledesma (y saber además, quién era Ramiro Ledesma). Así que si no tiene tiempo (y ya le digo yo que no va tener tiempo que yo, que quité el edredón, lo he vuelto a poner) aquí están las dos opciones para fingir que se entera: 1) «Ja, toma sopapo se ha llevado Sánchez de una roja como él» y 2) «Defiende la familia, no se puede ser más reaccionaria».

Tema 3: Sergio Ramos. Hay muchos momentos de nuestra rutina en los que hay que ser banal. Imagínese que el vecino le sujeta la puerta del portal y usted le dice «pues acógelo en tu casa» cuando lo probable es que el pobre sólo esté hablando de qué va a hacer Sergio Ramos este verano. No ha sido convocado por Luis Enrique con la selección. Entonces: 1) «¡De qué va Luis Enrique, si los que lleva no los conoce nadie!» o 2) «¡Se creía Ramos que podía hacer lo que quisiese».

Aviso: si ve que su vecino aprueba la opción 1 y, además, hace alguna broma con Amunike puede volver a lo de que los acojan en su casa y al toma sopapo a Sánchez. Para la próxima.