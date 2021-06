Canela Fina: Los indecentes indultos y el «do ut des»

Para conseguir la investidura tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, Pedro Sánchez necesitaba los escaños de Podemos, de ERC, el PNV, Bildu y otros grupos; para aprobar los Presupuestos Generales del Estado en diciembre de 2020, resultaban imprescindibles de nuevo los votos de los separatistas catalanes y vascos. Aseguran los analistas expertos en pensamiento sanchista que el presidente, aparte de derramar generosas aportaciones económicas sobre los partidos secesionistas, acordó con ellos bajo cuerda el indulto de los políticos catalanes, encarcelados por sentencia unánime del Tribunal Supremo, convictos del gravísimo delito de sedición contra el orden constitucional.

La concordia, la conciliación, la agenda del entendimiento, la normalización de la situación política, las mesas de diálogo y los reencuentros no son otra cosa que camelancias para maquillar ante la opinión pública la indecente felonía que se perpetra.

La mayor parte de la ciudadanía está al cabo de la calle y por eso las manifestaciones que se preparan resultarán especialmente significativas en contra de esa genuflexión del Gobierno que hiere la dignidad nacional. Pedro Sánchez, cuarteado por la crisis que atraviesa, atizada por varios pesos pesados del PSOE, no engaña ya a nadie. Los indultos responden al do ut des: tú me das los votos que necesito para la investidura y para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y yo te doy los indultos que precisas para robustecerte en Cataluña.

Si se celebraran elecciones generales durante este mes de junio, se repetirían en toda España los resultados de Madrid y Pedro Sánchez se vería obligado a abandonar con el rabo entre las piernas la silla curul del palacio de la Moncloa. Pero faltan treinta meses para esos comicios y el presidente confía en que se tornen las opiniones, se emborrone la tropelía y pueda él continuar cabalgando sobre la yegua del poder.

Miguel de Unamuno, al reflexionar sobre la agonía del cristianismo, asegura que la peor mentira es la que se fabrica con la verdad envenenada. Al conceder los indultos, Pedro Sánchez paga la factura de la indecencia y, además, cree asegurarse el voto de los separatistas catalanes hasta que concluya la legislatura.

Luis María Anson

de la Real Academia Española