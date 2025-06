Sánchez: del Dr. Pedro Jekyll a Mr. Pedro Hyde

En su primera comparecencia tras conocerse el informe de la UCO, Sánchez compareció debidamente trajeado y maquillado para una ceremonia fúnebre, pidiendo perdón por ocho veces a la ciudadanía y comunicando el cese de su «segunda mano derecha», Santos Cerdán. Fue la escenificación de un Dr. Jekyll abrumado y dolorido ante lo ya conocido del «cuarteto del Peugeot», actuando como los cuatro jinetes del Apocalipsis, aunque reservándose para él el papel del jinete del caballo blanco. Pero tras su breve retiro en la finca de Quintos de Mora, ha reaparecido nuevamente en su finca de Ferraz, pero con otra carta, en este caso a la ciudadanía «de su militancia», y montado en otro caballo que sería el del denominado «quinto jinete del Apocalipsis», al que le otorgan el papel del crimen organizado y que alimentaría a los demás. En esta nueva comparecencia, el Dr. Pedro Jekyll apareció transformado en Mr. Pedro Hyde, acusando hasta en 24 ocasiones al PP y Vox, a Feijóo y Abascal, de todos los males del país. Y no convocando elecciones para impedir el «mal mayor» que consistiría en que pudieran gobernar ellos. Lo que evidencia la confianza que tiene en su delegado en el CIS, que lo ha convertido en el virtual centro demoscópico de Ferraz, que era la actividad que efectuaba su Tezanos con anterioridad a su actual destino, desprestigiando al hasta ahora prestigioso Centro de Investigaciones Sociológicas del Estado, que se atreve a darle a su jefe la mayor valoración entre los líderes políticos y superando al PP en siete puntos, lo que de ser cierto le habría movido a convocar elecciones inmediatamente. Las investigaciones judiciales no han concluido, y por el momento, el número 3 de la vicepresidenta Montero ha dimitido; está acusado de recibir «mordidas» de 100.000 euros, para favorecer a presuntos defraudadores, aunque de momento no consta que hubiese puesto también la mano en el fuego por él. Ahora Mr. Hyde recibe a sus socios indultados y amnistiados para verificar la permanencia de su apoyo, lo que les convertiría en cooperadores necesarios de un gobierno sumido en tramas de corrupción. Socios y aliados que han pasado de pedir una foto con él a no querer posar ante las cámaras junto a él. La transparencia comprometida por Sánchez en su moción de censura para garantizar la «calidad de nuestra democracia» se demuestra anunciando su voluntad de comparecer para responder a la actual situación el próximo 9 de julio, es decir, dentro de tres semanas. La causa: su agenda internacional, que para él es más importante que dar la cara en un Pleno extraordinario del Congreso: una virtual autocracia.