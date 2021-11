Nunca tuve duda de que los socios apoyarían el proyecto de Presupuestos. Era tan evidente que todo se limitaba, como es habitual, a completar el teatrillo para sacar pecho y venderlo ante sus votantes. La legislatura nunca ha estado en riesgo y Sánchez tiene hasta el 2024 para celebrar las elecciones, apurando el plazo y completando su presidencia de la UE. Es verdad que tiene la potestad de disolver cuando más le convenga, algo que es más que razonable. Habría que ser muy insensato para hacerlo antes de exprimir los fondos europeos y superar la crisis económica, porque un ciclo de crecimiento siempre favorece a quien se sienta en La Moncloa. Por otra parte, es bueno recordar la potencia propagandística que tiene un gobierno. Ni siquiera se tiene que preocupar por la burbuja que están organizando los medios de comunicación con Díaz, que llega al extremo de leer análisis disparatados que la sitúan superando al PSOE. Todo exceso es mediocre y no creo que le beneficie esta eclosión de palmeros. Una plataforma siempre es frágil, el sistema electoral no le beneficia, porque no son unas presidenciales como sucede en los países Hispanoamericanos o en Francia, donde Macron se montó una candidatura sin tener un partido tradicional que le apoyara.

Sánchez tiene un suelo electoral muy sólido e incluso podría gobernar si el PP le superara en escaños, porque cuenta con un amplio abanico de socios, algunos muy indeseables, que nunca apoyarían un gobierno de centro derecha que incluyera a Vox. Casado necesitará sumar una mayoría absoluta con Abascal si quiere llegar a La Moncloa. En cualquier caso, queda mucho partido por delante y la aprobación de los Presupuestos es una baza muy buena, porque le permitirá continuar con unas políticas expansivas que siempre son muy efectivas mientras el BCE siga pagando la fiesta. Otra cosa muy distinta será cuando llegue el momento en que nuestros socios europeos reclamen austeridad, pero es posible que el presidente tenga suerte y sea después de las generales. A ERC y Bildu no les interesaba una derrota gubernamental con los PGE y los han apoyado, previo pago de sus servicios. No hay que olvidar que la vaca está llena de leche y los socios quieren ordeñarla.