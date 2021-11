No por mujeres, memos

La cofradía del nuevo feminismo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ok. Necesitas ser un miserable para no aborrecer la violencia y tienes que ir ciego de alcaloides o militar en el KKK para negar que el machismo encurte y chuta no pocos crímenes. Pero como me explica la gran Rebeca Argudo eligieron el 25 de noviembre para conmemorar la muerte, en 1960, de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, asesinadas por unos matones de Leónidas Trujillo. Regresaban a casa tras visitar en la cárcel a sus maridos. Por orden del «Chivo» encargaron a Víctor Alicinio Peña Rivera, teniente del Servicio de Inteligencia Militar, que reclutara un escuadrón de la muerte. Los verdugos interceptaron a las hermanas en el puente de Marapica, las condujeron a una casa en La Cumbre y las apalearon hasta matarlas. También asesinaron a su chófer, Rufino de la Cruz, al que nadie recuerda. Minerva, un suponer, licenciada en Derecho, tuvo hombres a su cargo en empresas familiares y fue una destacada activista política en los años cincuenta, en una zona rural de una isla del Caribe. Qué obsceno entonces que nuestros gobernantes y opinadores cataloguen ahora su martirio como paradigma, cito Wikipedia, de los actos de violencia basados «en la pertenencia al sexo femenino» (...) «con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino». Qué vergüenza atribuir el crimen al heteropatriarcado. Qué poquito respeto por la memoria de las luchadoras incrustar su muerte entre las provocadas por la discriminación que sufren las mujeres. Qué displicencia muestran quienes culpan a la misoginia de la desaparición de las tres militantes de la Agrupación Política 14 de Junio. Sostener que las Mirabal murieron por mujeres es incluso peor que afirmar que Nelson Mandela fue encarcelado tropecientos años en Robben principalmente por negro y no, sobre todo, por liderar la lucha contra el apartheid. Una injuria propia de quienes son incapaces de reconocer la valía de las personas más allá de su genitalidad o el color de su piel. Murieron por oponerse al sátrapa. No por mujeres, memos.