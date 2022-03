La verdad, el mayor enemigo de la guerra

Seguimos un interesante programa de televisión con una pluralidad de perfiles diversos todos ellos, pero con el común denominador de ser muy adecuados para iluminar el debate desde diferentes perspectivas. Estaba centrado en la invasión de Ucrania ordenada por Putin, con la terrible tragedia que acompaña a toda guerra. Entre la visión humana de dos mujeres residentes en España, una rusa y otra ucraniana, se encontraban la de militares, médicos, periodistas y otros expertos que conformaban un caleidoscópico enfoque del problema. La noticia más llamativa la aportó el militar español, especializado en geoestrategia, coronel Pedro Baños, ahora presente en casi todos los medios de comunicación con ocasión de esta guerra. Con un claro disgusto, –contenido pero firme–, anunció que había tomado la decisión de no intervenir ya en ningún medio más para seguir opinando sobre esa cuestión. Tras reiterar su más firme condena de la iniciativa bélica de Putin, dejó sentado que no estaba dispuesto a someterse al relato establecido como de obligado cumplimiento, basado en la desinformación procedente de las fuentes favorables a Zelenski ante el conflicto. Que un profesional de su competencia, de acreditada lealtad, independencia y valor ético en sus análisis geoestratégicos, se pronuncie públicamente en esos términos merece cuando menos ser tomado en consideración. En efecto, la guerra en el campo de batalla, en el teatro de operaciones, es un nivel de la misma de la mayor importancia, pero que no se agota ni acaba ahí. Un análisis global requiere conocer el nivel táctico, estratégico, operacional, informativo y geopolítico de la guerra, y en ese marco, la batalla informativa es esencial para conseguir la victoria final. Es preciso tomar plena conciencia de que los bandos no combaten solo con las armas visibles de la guerra militar convencional, sino también y de manera muy relevante con el arma de la desinformación, para conformar un relato favorable a sus intereses y que resulte aceptado por la opinión pública. Así ha sucedido en todas las guerras, y con singular fuerza en la actual sociedad de la información, realidad que no puede obviarse cuando se pretende realizar un diagnóstico veraz y justo. Esta arma la utiliza masivamente Putin con sus compatriotas rusos, pero también se nos aplica a los occidentales desde el otro bando, como recordaba el coronel Baños. De hecho, la información más cercana a la realidad, la están dando países como India y otros musulmanes no alineados con los antagonistas, y que es claramente diferenciada de la que estamos recibiendo unos y otros. La verdad es el gran enemigo de la guerra.