Andalucía es de derechas

Mientras la progresía anda convirtiendo a los legendarios héroes españoles, como Elcano, en izquierdistas, porque no puede haber un hombre bueno sobre la faz de la tierra que no sueñe con el comunismo, los héroes españoles del día a día que, cómo me la maravillaría yo, sufren para pagar la luz, o de eso se quejan, que ya son ganas de quejarse, se vuelven más de derechas.

Andalucía, hoy, será muy de derechas, más de la mitad de los electores votará al PP o a Vox, por lo que, si buscan audiencia, los cineastas españoles deberían hacer a los héroes de derechas, que es lo que siente su público natural. Fue mala idea cancelar a Pemán en lugar de prohibir el paro. La izquierda sufre la peor crisis desde que se sentara a la siniestra. Como algunos del cine, han apartado a su votante natural, insultándolo a veces, llamándoles de todo: contaminantes, puteros, insanos, viejos verdes, y se han dirigido a un sufragista que no existe más que en los mapas de Yolanda Díaz e Irene Montero. Piensan que ha triunfado su ingeniería social por lo que ya pueden engañar sin que la mayoría se dé cuenta, pero son ellas las que viven en la orgía de un agujero negro que un día fue rojo. Que todo eso suceda en una ciudad como Madrid, vale, pero que pase en Andalucía es como decir que la izquierda, la izquierda del obrero y esos tópicos, ha muerto o está derretida como un reloj de Dalí en un río que no desemboca. Aunque Mélenchon, que no deja de ser Marie Le Pen antes de cambiar de sexo, como Yolanda es Macarena Olona haciéndose la rubia, se siente en el trono de Francia.

La izquierda debe irse al rincón de pensar y darse de bofetadas consigo misma hasta desprenderse del mal de aparentar defender tantas individualidades, que es como si cada ser sintiente tuviera un partido particular, cuando lo que queda es un partido por la mitad, que cantaba Lola Flores, y a veces ni eso, la náusea al descubrir que todo era mentira: anoche soñé que Oltra volvía a Manderlay.

Andalucía, de ser ciertos los oráculos de los que hoy me fío, y a pesar de que en cuatro años tampoco es que haya salido de su crisis endémica, que la burguesía es escasa, al contrario que en el País Vasco o Cataluña, que sigue siendo latifundista, al revés que Galicia, vota como si allí vivieran pequeños propietarios, que es lo que al cabo debería ser un ciudadano, tan dueño como cualquiera. Esa idea antaño de izquierdas ya no lo es. Dicen que Pedro Sánchez se pondrá de perfil. Pero hay que saber qué perfil es el que considera bueno el presidente.