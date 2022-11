Mensaje en una botella

Hay días en el trabajo que son extraordinarios, aunque esté helando fuera. El fontanero Peter Allan acudió a un servicio típico de invierno en el barrio de Morningside, en Edimburgo, donde ya hay temperaturas bajo cero, según me cuenta por teléfono. Tenía que mover de lado un radiador de la planta superior de la casa. Hizo un agujero al azar en las planchas del suelo en busca de la tubería. Y de repente, la enorme sorpresa. Una botella con lo que parecía ser un mensaje en su interior.

Allan saca pecho no solo por el descubrimiento, celebrado como todo un acontecimiento en su ciudad, sino también por no haber dañado ni un ápice el vidrio. Avisó a la dueña de la casa, quien decidió esperar a que sus hijos volvieran del colegio para abrirla. Allan, gerente de W.F. Wightman, una empresa de fontanería fundada en 1903, reconoce que se «había encontrado alguna vez alguna botella y muchos paquetes de cigarrillos, pero nunca algo tan especial y, sobre todo, tan viejo».

Y es que la nota está firmada en 1887 y casi supera al hasta ahora mensaje más antiguo hallado: una australiana encontró, en 2018, en una remota playa, la botella lanzada por la borda desde un barco alemán el 12 de junio de 1886.

«James Ritchie y John Grieve pusieron este suelo, pero no se bebieron el whisky. 6 de octubre de 1887», me lee Allan la nota escocesa, que está escrita a grafito y según se ha sabido serían dos carpinteros del barrio. «Quien encuentre esta botella puede pensar que nuestro polvo está soplando por el camino». Es decir, que «debían saber que para cuando se descubriera, ellos ya no estarían vivos», opina el escocés.

Finalmente, la familia, arrebatada por la emoción y ante la imposibilidad de sacar el mensaje, rompió la botella de la época victoriana. Eso sí, han guardado los cristales y conservan la nota en una bolsa libre de ácido. Y antes de tapar el fascinante agujero, para que en un futuro los inquilinos y el fontanero vivan la misma emoción que ellos han sentido, van a rellenar el hueco con su propia cápsula del tiempo junto a una copia de la original.