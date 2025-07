España - Suiza, en directo hoy: cuartos de final de la Eurocopa Femenina 2025 en vivo

Dice su hermana, con ese lenguaje fraternal y de andar por casa, que lo de Adelina sólo puede ser una «pedrada». Que coger quince días de vacaciones a finales de junio y principios de julio para irte a la Eurocopa femenina, trabajar noche y día como fotógrafa autónoma e intentar colocar las fotos, no es coger vacaciones; lo que parece, más bien, es perderlas.

De vacaciones, trabajar sin parar

Pero Adelina Cobos, de 47 años, licitadora de proyectos europeos en EFE, pidió sus vacaciones en cuanto pudo para que coincidieran con la fase de grupos de la Eurocopa, porque lo de tener una «pedrada» en la cabeza, en realidad, no es fácil distinguirlo de un destino. «Estoy encantada, no puedo ser más feliz, no quiero volver a casa. Me gusta el ambiente, la selección española y hacer fotos. Me encanta poder estar aquí en este momento, en este ambiente, entre fotógrafos, y me siento una privilegiada de poder estar siguiendo a esta impresionante generación de jugadoras», dice al otro lado del teléfono, en Berna, en su apartamento compartido para ahorrar costes, en un pequeño momento de relax entre partido y partido, fotos, edición y ese sin parar de un gran acontecimiento. «Mí día a día es ir a un partido o dos, cargar baterías, coger las tarjetas de memoria, asegurarme de que tengo todo el equipo, protegerlo con chubasquero, estar concentrada», relata. «Llego súper pronto al campo, hago la plantilla del día, hablo con la gente. Y luego, las fotos»