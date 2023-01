El fervor de los conversos sanchistas

Ha comenzado el año decisivo para Sánchez, su partido y sus aliados políticos y mediáticos. Ha de afrontar dos exámenes, uno en mayo y otro en diciembre, en los que las expectativas son poco favorables. Es verdad que el poderoso aparato propagandístico de La Moncloa y la izquierda, que está vez coinciden, intenta trasladar la imagen de que Feijóo se ha desinflado y que las masas están felices con el gobierno de coalición. En otras ocasiones me he referido a la disociación entre lo que piensa la calle y los inquilinos del palacio presidencial. Rajoy quitó importancia a la corrupción y a la frase del juez Prada en la sentencia que justificaría la moción de censura. Era la excusa perfecta para emprender la brutal campaña contra el PP y que tenía que abandonar el gobierno. El líder popular creía que no pasaría nada, porque ya habían pedido perdón. No hemos visto la misma reacción con la condena de los ERE o el escándalo que afecta a los socialistas valencianos. Por lo visto, la exigencia de responsabilidades sobre la corrupción depende de si afecta al PP o al PSOE.

No es casualidad que muchos de los que consiguieron acabar con los gobiernos populares en 2004 y 2018 quieran impedir la victoria del centro derecha. Por ello, haría bien Feijóo no minusvalorando a tan poderosos enemigos. Es cierto que no consiguieron acabar con Sánchez, pero ahora son fervorosos sanchistas. No hay duda de que han visto la luz tras caerse del caballo. El fervor de los conversos es algo que siempre me ha fascinado, supongo que porque nunca lo he sido. Hoy toman posesión los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, una de las instituciones fundamentales en la estrategia gubernamental para finalizar la legislatura, así como dar continuidad a las leyes de adoctrinamiento y las medidas para complacer a los aliados independentistas. La realidad es que no le interesa la renovación del CGPJ, porque es útil en la estrategia de confrontación y radicalismo. Necesita movilizar a la izquierda y tapar, entre otras cesiones, la malversación. En este sentido, es clave ofrecer un panorama apocalíptico si llega Feijóo. Es lo que han hecho los populistas para conseguir el poder en los países iberoamericanos con el apoyo de las televisiones, radios, periódicos y redes sociales.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).