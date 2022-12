Ximo Puig sobre el “jefe” del caso Azud: “No sé a qué se refieren”

“No sé a qué se refieren”. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha respondido así cuando este jueves le han preguntado si sabía de quién hablan los ex dirigentes socialistas en el sumario del “caso Azud”. No obstante, sí que ha afirmado tener claro que no hace referencia a nadie que haya estado en Gobierno valenciano desde 2015, año en que el PSPV suscribió su primer gobierno de coalición.

El levantamiento del secreto de sumario de una de las piezas de este asunto judicial, que tiene también protagonistas del PP, amenaza ya con convertirse en un verdadero problema para estos últimos meses de legislatura. El informe de la UCO desgrana cómo se pudo conformar la financiación irregular del PSPV en las campañas electorales de 2007 y 2008, pero además, recoge las declaraciones del exgerente del PSPV-PSOE Francisco Martínez que admite que una empresa constructora se hizo cargo de parte de los gastos electorales del partido para las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007.

Ante estas informaciones, Puig ha insistido hoy que se ha actuado con total firmeza siempre que se ha conocido algún caso que pudiera ser motivo de corrupción, o “incluso sin llegar a la corrupción política, ante cualquier actitud no positiva”.

En este sentido, ha defendido que “reunirse con un empresario no es un símbolo de corrupción” sino “más bien lo contrario”: “Es atender a lo que son las relaciones normales entre la institución y las empresas”. El jefe del Consell ha insistido en que no hay nada que acredite “desviación, ni de poder ni de dinero” y ha aprovechado para lamentar que “la derecha intente generar ruido porque su único objetivo es decir que todos somos iguales, y no todos somos iguales”.

A su juicio, la diferencia es que “el PP está aún adosado a la corrupción de tantos y tantos años” y los que hoy lo representan “están vinculados a esa herencia histórica”, por lo que ha considerado que la Comunitat Valenciana “no se merece volver a ese paradigma”, según recoge EFE.

”Lo importante es seguir actuando en defensa del interés general y si alguna persona, sea del partido que sea, comete alguna irregularidad, hay que apartarla de manera inmediata y confiar en la acción de la justicia y en el Estado de derecho, que es lo que estamos haciendo”.