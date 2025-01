José María Álvarez-Pallete es un intelectual de largo alcance, un ejecutivo lúcido, un trabajador incansable, un empresario especialmente destacado. Honrado a carta cabal, fue nombrado Business Leader of the Year por la Cámara de Comercio estadounidense, mejor CEO de las empresas con representación en España por la revista Forbes y Most Creative People del año por la prestigiosa institución Company. Durante décadas, la caravana de los más altos premios y distinciones internacionales ha jaleado su vida profesional. Nadie pone en duda que, entre los más destacados alfiles de la empresa española, se encuentra Álvarez-Pallete.

En Telefónica ha gestionado el espectacular desarrollo de la empresa, ha globalizado su tecnología, se ha incorporada decididamente al 5G y ha saneado la deuda gigante con la que se tropezó al hacerse cargo de la presidencia. Tendrá defectos Pallete como tenemos todos. Pero todavía recuerdo la lección que impartió en la Real Academia Española, la tribuna más exigente tal vez de nuestra vida intelectual. Supo subrayar, por cierto, entre la abrumadora exposición de datos tecnológicos y vanguardias inexploradas, la necesidad de evitar la deshumanización que la Edad Digital puede acarrear al ciudadano medio. «Hay que hacer nuestro mundo más humano conectando la vida de las personas» –afirmó.

Portavoz de la palabra inédita, Álvarez-Pallete explicó a los académicos que las máquinas tienen ya su propio lenguaje y que es necesario actuar de forma urgente y eficaz para que hablen buen español, conforme a las enseñanzas de la RAE. En el templo del idioma, Álvarez-Pallete mostró la dimensión futura de la inteligencia artificial que él mantiene encendida en su cerebro. Gracias al gran empresario, que acaba de abandonar la presidencia de Telefónica, la red de fibra óptica de España es la más extensa de Europa. Y el teléfono móvil, en la década de Pallete, se ha convertido en ordenador de bolsillo, reloj despertador, brújula exacta, seguro magnetófono, receptor de radio y televisión, biblioteca y discoteca sin límites, control de la salud, archivo inacabable, espacio de entretenimiento, sustituto de enciclopedias, GPS certero, atlas completo, escoba de diccionarios, horario de los cinco continentes, almacén de fotografías… Ah, y lugar para leer o consultar los principales periódicos del mundo.

País el nuestro de la envidia y del olvido, no quiero caer en esos defectos tan españoles y escribo estas líneas para subrayar la calidad humana e intelectual de uno de los más destacados empresarios españoles.